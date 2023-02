Končno napočil čas za eksplozijo pustne radosti

Po dolgem pričakovanju je v Sovodnjah spet čas za eksplozijo pustne radosti. Društvo Karnival je svoje zadnje pustovanje izpeljalo leta 2020, zatem sta dve izvedbi odpadli zaradi pandemije koronavirusa.

»Šotor smo ob sovodenjskem Kulturnem domu Jožef Češčut postavili že pred nekaj dnevi, tako da moramo urediti še zadnje malenkosti,« pojasnjuje predsednik društva Karnival Joško Terpin, po katerem se bo drevi ob 21. uri tridnevno pustovanje začelo z zabavo ob glasbi 3 prašičkov. Jutri bo za veselo vzdušje skrbel bend The Maff, medtem ko bo v nedeljo, 19. februarja, ob 14. uri na sporedu 24. pustna povorka, ki ji bo sledil ples ob zvokih glasbe skupine Happy Day. Terpin priznava, da so malce na trnih edino zaradi negotovih vremenskih napovedi, saj bo v nedeljo vreme pretežno oblačno, možen bo tudi rahel dež, vendar predvidoma komaj v večernih urah, ko bi morala biti povorka že pod streho. Kakorkoli, Terpin napoveduje, da bodo tudi danes in jutri pozorno spremljali vremenske napovedi, nakar bo po vsej verjetnosti dokončna odločitev o izvedbi sprevoda padla komaj v nedeljo zjutraj.