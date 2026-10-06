Končuje se slaba gobarska sezona

Na Primorskem in v Furlaniji - Julijski krajini se zaključuje slaba gobarska sezona. »Sušno poletje z visokimi temperaturami je negativno vplivalo na rast gob. Tudi septembra in v začetku oktobra je bilo precej toplo in suho, poleg tega tudi vetrovno. In ko piha veter, običajno gobe ne rastejo,«pravi Jakob Čeferin, predsednik Gobarskega društva Nova Gorica, ki je včeraj odprlo tradicionalno razstavo gob na vrtu hotela Sabotin v Solkanu.

»Na Primorskem in na ožjem območju Goriške je bolj slabo, drugod po Sloveniji je nekoliko boljše. V zadnjem tednu smo nabirali primerke za razstavo. Letos smo našli samo 120 vrst gob, medtem ko jih je bilo v prejšnjih letih razstavljenih tudi preko 250. Tudi število razstavljenih vrst gob je pokazatelj, da je letošnja sezona bistveno slabša od prejšnjih,« pravi Jakob Čeferin.

V prihodnjih dneh je napovedanih nekaj padavin, tako da bo nekaj gob lahko še zraslo, vendar gobarska sezona bo na koncu kakorkoli precej slaba.

Gobe lahko nabira vsakdo

V Sloveniji lahko nabira gobe vsakdo, tudi tuji državljani, brez posebnih dovoljenj.

»41 vrst gob je zavarovanih, druge se lahko nabirajo, in sicer do dveh kilogramov na osebo na dan oz. do petih kilogramov štorovk,« pravi Čeferin in pojasnjuje, da je Gobarsko društvo Nova Gorica edino tovrstno društvo na Severnem Primorskem, sicer gobarski društvi delujeta tudi v Kopru in Sežani.

»Poanta našega delovanja sloni na izobraževanju, tako da redno organiziramo srečanja in predavanja,«razlaga Čeferin. V Gobarskem društvu Nova Gorica je med 60 in 80 aktivnih članov, med njimi je tudi nekaj Slovencev iz Gorice in okolice.

»Zanimanja za nabiranje gob je skoraj preveč. Težave povzroča divje parkiranje, nekateri se pritožujejo tudi zaradi vznemirjanja divjih živali v gozdu,« pravi naš sogovornik. Nekoč je veljalo, da gobarji niso razkrili mest, kjer je bilo največ gob.

»Danes v marsikaterem primeru ni več tako. Nekateri na družbenih omrežjih objavijo celo fotografije z opisi krajev, kjer so našli gobe, tako da je nato na teh mestih prava gneča,« opozarja naš sogovornik in pojasnjuje, da se vsako leto po Sloveniji obravnavajo primeri zastrupitve z gobami, včasih celo z najhujšimi posledicami. Ravno zaradi tega bi morali vsi, ki nabirajo gobe, namenjati več pozornosti izobraževanju.

Gobarsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno leta 1973. Letošnja razstava v hotelu Sabotin je že devetindvajseta po vrsti. Na včerajšnjem odprtju so bili poleg predsednika Gobarskega društva Nova Gorica Jakoba Čeferina navzoči tudi novogoriški podžupan Marko Tribušon član društva in determinator mentor pri Mikološki zvezi Slovenije Gabriel Seljak in vodja Hitovih hotelov Lipa in Sabotin Leon Mavrič.

Razstavo bo mogoče obiskati še danes in jutri; poleg gob so postavili na ogled likovna dela z jesenskimi motivi, ki so jih ustvarili člani novogoriške Univerze za tretje starostno obdobje, do nedelje, 11. oktobra, bo na voljo tudi ponudba jedi z gobami.

Na Krasu je najslabše

Da se letošnje gobarske sezone ne bodo spominjali zaradi velikih količin nabranih gob, potrjuje tudi Elvio D’Orlando, predsednik gobarskega društva iz Ronk.

»V goratih predelih Furlanije - Julijske krajine, v okolici Trbiža in v Karniji je nekaj gob le zraslo, povsod drugod pa jih je bilo zelo malo. Na gričevnatih območjih, na Čedajskem in na Krasu je res tragično. Še med zadnjim vikendom smo se odpravili na Kras, kjer je vse sežgano od poletne vročine. V gorah bo kmalu preveč mrzlo za gobe, drugod bo mogoče še kaj zraslo, vendar smo že pri koncu in do zdaj gob skoraj ni bilo. Nedvomno gre za eno izmed slabših sezon iz zadnjih let, sicer je treba poudariti, da si slabe letine zaradi vročine in visokih temperatur sledijo kot po tekočem traku,« poudarja Elvio D’Orlando.

V FJK je predviden izpit

V Furlaniji - Julijski krajini je za pridobitev dovoljenja za nabiranje gob treba opraviti izpit. Tečaje bi moralo prirejati zdravstveno podjetje, ki tega ne počenja zaradi preobremenjenosti osebja, tako da za izobraževanje bodočih gobarjev skrbijo gobarska društva. »V Ronkah priredimo tečaj vsako pomlad, tečajnikov je med dvajset in trideset,« pravi Elvio D’Orlando.

Gobarji, ki so opravili izpit, lahko brezplačno nabirajo gobe v občini, kjer bivajo. Za nabiranje gob na območjih, za katere so pristojne enote deželne decentralizacije EDR, je treba letno plačati dvajset evrov, v goratih občinah pa petindvajset evrov. Kdor pa želi dovoljenje za celo Furlanijo - Julijsko krajino, mora odšteti šestdeset evrov na leto. Gobarji v Furlaniji - Julijski krajini lahko dnevno naberejo po tri kilograme gob.

Če gobar nabere gobo in ni prepričan, da je užitna, lahko zaprosi za mnenje mikološke inšpektorje, ki delujejo v okviru zdravstvenih podjetij. Goriški mikološki inšpektorat ima svoje prostore v stavbi zdravstvenega podjetja v Ulici Vittorio Veneto 169. Odprt je vsak ponedeljek in četrtek od 8.30 do 9.45 od junija do novembra, ostale dni v tednu po dogovoru (tel. 0481-592809).