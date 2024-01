Konec februarja bodo zabrneli gradbeni stroji

Konec februarja oz. marca se bo začela obnova nekdanjega grajskega šotora, sočasno se bodo lotili tudi vrste vzdrževalnih del v nekdanjem lokalu Bastione fiorito. Med letošnjim letom bodo uredili tudi novo postajališče za avtodome na Drevoredu Oriani. V vseh treh primerih naj bi se gradbena dela zaključila do konca leta, saj gre za pridobitve, ki so pomembne tudi v luči Evropske prestolnice kulture 2025.

Da se lahko upravni postopki nadaljujejo in da se gradbena dela lahko sploh začnejo, so med ponedeljkovim zasedanjem goriškega občinskega sveta odobrili dva sklepa urbanistične narave. Prvi zadeva obnovo nekdanjega grajskega šotora in lokala Bastione fiorito, za kar bo poskrbela goriška enota za decentralizacijo EDR, ki ima na razpolago tri milijone evrov iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Drugi sklep zadeva postajališče za avtodome na Drevoredu Oriani, za kar ima občina na voljo 250.000 evrov deželnih sredstev.