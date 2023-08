Korak naprej za prenovo atletskega stadiona na Rojcah

Tokrat bi lahko šlo zares. Goriška občina je pred kratkim sprejela dokončni izvedbeni načrt za obnovo atletske steze na stadionu Edoarda Fabretta na Rojcah. Vodja tehničnega urada goriške občine Paolo Lusin pa je včeraj podpisal sklep o tem, katere specifike bodo morala upoštevati podjetja, ki se bodo na razpisu potegovala za obnovo atletskega stadiona.

Dežela Furlanija - Julijska krajina, ki financira del projekta prepotrebne obnove stadiona na Rojcah, je občini nakazala 500.000 evrov, tako da je lahko inženirsko podjetje SET posodobilo načrt del, ki ga je občinski odbor, kot že rečeno, pred kratkim odobril.

Že drugi izvedbeni načrt

Načrt za obnovitev stadiona se sicer vleče kot jara kača. Pred leti si je goriška občina zanj zagotovila približno 850.000 evrov iz sklada za športne kredite. Občina je takrat izvedla razpis, na katerem je zmagalo podjetje, za katerega se je pozneje izkazalo, da bi na atletsko stezo namestil kitajski tartan, ki ni ustrezal razpisnim pogojem. Zato ga je občina izključila.

Tega izbrano podjetje ni sprejelo in se je pritožilo na Deželno upravno sodišče TAR, ki je razsodilo v prid občini. Na ta način pa so se izgubili dragoceni meseci, med katerimi so se materiali izredno podražili. Prav to je bil tudi razlog, da podjetje, ki se je na razpisu uvrstilo na drugo mesto, ni sprejelo izvedbe del. Občina je zato morala začeti znova, predvsem pa si je morala zagotoviti dodatna finančna sredstva, ki ji naposled zagotovila Dežela FJK.

V teh dveh letih se je načrt podražil za dobrih 500.000 evrov. Začetna investicija naj bi namreč stala okrog 830.000 evrov, v novem načrtu pa je za dela na atletskem stadionu predvidenih nekaj več kot 1,33 milijona evrov.

Na goriškem stadionu bodo poleg atletske steze obnovili tudi prostor za skoke, podvojili bodo stezo za ogrevanje in obnovili prostor za met kopja, skok s palico ter metališče za met diska, met kladiva in suvanje krogle.