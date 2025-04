Korenine bo ohranjal v novi preobleki

Isonzo Soča 1989 - 2025, l’avventura continua, dogodivščina se nadaljuje ni le naslov nove, že 119. številke čezmejnega časopisa, temveč tudi zaveza, da se bo njegova zgodba še nadaljevala. V novi, modernejši preobleki, z istim duhom in z isto vizijo skupnega prostora, ki ga zaznamuje od samega začetka leta 1989.»Prejšnja številka je bila decembra lani posvečena pokojnemu uredniku časopisa Dariu Stasiju, ki je dolga leta bil njegova duša in gonilna sila. Zdelo se nam je škoda, da bi se zgodba tako končala, predvsem v letu, ko Gorici nosita naziv Evropske prestolnice kulture: da bi počastili njegov spomin, smo se odločili, da nadaljujemo z njegovim delom,« je ob predstavitvi nove številke, ki je v torek potekala v polni mali dvorani goriškega Kulturnega doma, povedal odgovorni urednik Andrea Bellavite. Številni navzoči - med njimi tudi programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko - so tako lahko že prelistali časopis, ki se jim je predstavil z novo grafično preobleko, za katero je v Ljubljani poskrbel Zvone Kukec. Založnik je podjetje Transmedia, za oglaševanje in distribucijo pa skrbi agencija Tmedia. Naslovnico je oblikoval umetnik Anton Spazzapan, pri vsebinah pa so sodelovali številni avtorji z obeh strani meje. Prispevek je vsak izmed njih oblikoval v svojem jeziku, prevodov v reviji tokrat ni: dostopni so v štirih jezikih - italijanščini, slovenščini, angleščini in nemščini - na obnovljeni spletni strani www.isonzosoca.it.

Teme so v reviji številne in raznolike. Avtorji so posebno pozornost namenili zgodovinskim in aktualnim problematikam čezmejnega prostora, od ohranjenega častnega občanstva Benitu Mussoliniju do potrebnega kulturnega ovrednotenja Solkanskega mosta, svoj prostor pa so dobila tudi mednarodna vprašanja, kot sta dogajanje v Srbiji in Palestini. »Uspeli smo zgraditi pravo čezmejno uredništvo, ki je med Gorico in Novo Gorico oblikovala nove vsebine. Mislim, da za naš prostor to novost: sestavili smo novinarski projekt, v katerem sodelujejo časnikarji, pisatelji in intelektualci z obeh strani meje. Dve mesti, ki sta se dejansko združili in začeli oblikovati nekaj novega, graditi novo prihodnost,« je povedal Bellavite in poudaril, da so konstruktivne kritike - tudi tistih, ki prihajajo iz različnih političnih krogov - vselej dobrodošle. Gre namreč za pravo dediščino pokojnega urednika Stasija, človeka, ki je bil vedno sposoben vzpostaviti dialog, tudi s tistimi, ki so bili drugačnega mnenja, je dodal Bellavite.Podobne misli je delil tudi Miha Kosovel, ki opravlja z Bellavitejem vlogo urednika. »Ko govorimo o somestju in o Evropski prestolnici kulture, se nam vsem zdi, da je to nastalo kar naenkrat, a ni tako. Ljudje so za ta cilj delali cela desetletja, tudi časopis je k temu pripomogel. Svet pa je danes drugačen, pred nami so novi izzivi: pomembno je, da Isonzo Soča ne pozabi svojih korenin, obenem pa da se prenovi, tako da bo na najboljši način odgovarjal potrebam današnjega časa. Evropi in svetu je treba povedati, da je danes možno dobro sodelovati in se soočati ne glede na medsebojne razlike. Revija je v tem smislu zgovoren primer dobre prakse,« je poudaril Kosovel.Nova številka časopisa šteje 1500 izvodov in je brezplačno na razpolago v izbranih javnih lokacijah v čezmejnem goriškem prostoru. Seznam lokacij je na razpolago na spletni strani www.isonzosoca.it.