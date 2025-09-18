Košarkarska zvezdnika Goran Dragić in Luigi Datome bosta 4. oktobra v Novi Gorici

Kdor se je v poletnih mesecih sprehajal po Kolodvorski poti, v neposredni bližini novogoriške železniške postaje oziroma Trga Evrope / Transalpina, je lahko teden za tednom spremljal nastajanje brezmejnega košarkarskega igrišča oziroma dveh »polovičk« igrišča, poimenovanih Gogi & Gigi. Ime sta »ponudila« botra športnega projekta oziroma vzdevka kapetana slovenske zlate košarkarske reprezentance Gorana »Gogija« Dragića in dolgoletnega kapetana italijanske izbrane vrste Luigija »Gigija« Datomeja. Od 4. oktobra dalje se bodo lahko na igrišču oz. igriščih vsi igrali, saj ga bodo ob 17. uri uradno odprli, ob prisotnosti obeh (bivših) košarkarjev. Novico so danes, 18. septembra, sporočili iz Fundacije Goran Dragić, ki od blizu spremljajo projekt. Za tega je seveda zaslužen program Evropske prestolnice kulture GO! 2025, ki bo torej ob kulturni in kulinarični plati poskrbel tudi za nadgradnjo športne ponudbe.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.