Med mladimi motorno kolo ni več prioriteta

Med mladimi upada zanimanje za motorna kolesa. Tudi na Goriškem. Na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah ima vozniško dovoljenje za vožnjo mopedov oz. motorjev približno trideset od skupno 325 dijakov. Upad zanimanja za vožnjo motornih koles beležijo tudi na goriških avtošolah, kjer med drugim opažajo, da se večini mladih ne mudi niti z opravljanjem vozniškega izpita za avtomobil.

Število mladih z vozniškim dovoljenjem za vožnjo tako motornih koles in motorjev kot tudi avtomobilov se sicer že nekaj let niža v raznih evropskih državah. V Veliki Britaniji ima vozniško dovoljenje samo 37 odstotkov mladih do 25. leta starosti. V Nemčiji se je od leta 2010 do leta 2020 število osemnajstletnih voznikov znižalo za petnajst odstotkov, tudi v Italiji beležijo upad zanimanja za vožnjo motorjev in avtomobilov. Leta 2011 se je na Apeninskem polotoku večina osemnajstletnikov takoj odločila za pridobitev vozniškega dovoljenja, sicer se je nato njihovo število iz leta v leto nižalo. Lani je vozniško dovoljenje za vožnjo avtomobila pred dvajsetim letom starosti pridobilo 46 odstotkov mladih, sicer je bilo njihovo število v mestih še nižje: v Milanu le 36 odstotkov.

Mladim se ne mudi

»Mladim se dandanes s pridobitvijo vozniškega dovoljenja ne mudi. Za vožnjo avtomobila se odločijo, ko res nimajo več drugih možnosti in ga nujno potrebujejo za premikanje,« pravi Giuseppe Succu iz goriške avtošole Peter Pan, ki glede na pretekla leta opaža velike razlike tudi, kar se tiče samih spretnosti, ki so potrebne za vožnjo motornih koles.

»Marsikdo danes ne zna voziti kolesa oz. se z njim pelje zelo poredkoma. Zaradi tega smo morali prilagoditi praktični del priprav na vozniški izpit njihovim spretnostim. Z vožnjami je v primeru motornih koles treba začeti na parkirišču, saj se mnogi morajo učiti šele ravnotežja. Zaradi tega prve vožnje opravimo z električnimi motornimi kolesi, pri katerih najvišjo hitrost omejimo na dvajset kilometrov na uro,« razlaga Succu, ki med šestnajstletniki glede na pretekla leta opaža nekaj več zanimanja za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A1, ki omogoči vožnjo motornih koles s prostornino motorja do 125 kubičnih centimetrov.

»Kdor ima vozniško dovoljenje kategorije A1, lahko opravi obvezne vožnje za avtomobil že po sedemnajstem letu starosti in nato avtomobil vozi v spremstvu izkušenega voznika, dokler ne pridobi še vozniškega dovoljenja kategorije B,« pojasnjuje Giuseppe Succu.

Maturantje izstopajo

Včeraj je naše uredništvo obiskala skupina dvanajstih dijakov trienija treh slovenskih tehniških zavodov iz Puccinijeve ulice, to se pravi smeri za informatiko zavoda Jurija Vege, trgovskega zavoda Žige Zoisa in njegove smeri za turizem. Dijake so spremljale profesorice Erika Valentinčič, Majda Bratina in Marija Kostnapfel.

Obisk smo izkoristili, da smo mlade goste vprašali, koliko dijakov in dijakinj slovenskih višjih srednjih šol v Gorici ima vozniško dovoljenje tako za vožnjo motorjev kot avtomobilov. Iz pogovora smo izvedeli, da večina letošnjih maturantov na tehniških smereh že vozi avtomobil, kar pomeni, da v tem pogledu izstopajo iz državnega povprečja. Po drugi strani ima precej manj dijakov vozniški izpit za motorna kolesa oz. motorje. Na treh licejih in treh tehniških zavodih je vsega skupaj nekaj več kot trideset mopedistov in motoristov (deklet je okrog deset), kar predstavlja nekaj več kot desetino celotne šolske populacije, saj je dijakov in dijakinj skupno 325.