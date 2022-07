Kremenjak gorel celo noč, kanader je že na delu (video)

Na Kremenjaku nad Jamljami je celo noč gorelo, tako da je od danes od 6.20 že na delu kanader. Požar na hribu na meji s Slovenijo že gasi tudi en helikopter. V vasi je še vedno neznosen dim.

V Jamljah je bila med včerajšnjim požarom škoda po zaslugi gasilcev omejena. Domačini, ki so se danes zjutraj vrnili domov, ker morajo poskrbeti za domače živali, pojasnjujejo, da je včeraj zlasti v Gregorčičevi in Župančičevi ulici in ponekod tudi v Grudnovi ulici zgorelo več dvorišč, vendar so gasilci – v vasi je bilo na delu tudi preko dvajset ekip iz Slovenije – preprečili, da bi se ogenj razširil na objekte. Nekaj hiš je požar oplazil, gorelo je v bistvu do hišnih vrat in oken, tako da so ponekod počile šipe. Škodo sicer še ocenjujejo. Ogenj je zajel tudi pokopališče na zgornjem koncu vasi, kar je domačine zelo prizadelo; nagrobni kamni so očrnjeni, nekateri naj bi bili tudi poškodovani. Trenutno naj bi bila vas na varnem; v naselju je še vedno več ekip gasilcev, saj se zanje delo sploh še ni končalo. Domačini ravnokar pravijo, da naj bi spet gorelo tudi med Jamljami in Štivanom.