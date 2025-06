Kresovanje obogatili z zborovskim petjem

Ob robu Štandreža, na visokem bregu nad Sočo, so v ponedeljek izpeljali svetoivansko kresovanje. Skrb za organizacijo dogodka in pridobitev potrebnih dovoljenj je prevzelo krajevno društvo sKultura 2001, na prizorišču kresovanja se je zbralo veliko domačinov vseh starosti. Za pevsko obogatitev dogodka je poskrbel priložnostni zbor, ki so ga sestavljali razni še aktivni in tudi nekdanji štandreški pevci in pevke, ki jih je vodila Michela De Castro. Pesmi so črpali iz slovenske in dalmatinske narodne zakladnice, spremljala sta jih harmonikarja Stefano Nanut in Lorenzo Marussi. Med kresovanjem so se ognjeni zublji dvignili visoko v nebo, tako da je bil kres viden v širši okolici.