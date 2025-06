Kresovanje s kulturo in športom

Topel torkov večer je zaznamoval tradicionalno kresovanje na Vrhu, ki je letos združilo kulturo, pogovor in praznovanje športnih uspehov. Dogodek v organizaciji prosvetnega društva Vrh sv. Mihaela se je začel na prikupen način z igrico Povezane, brez povezave, ki so jo zaigrale pevke otroškega pevskega zbora Etko Mužetko z Vrha. V režiji Katarine Visintin so deklice prikazale zgodbo o tem, kako se mlade znajdejo, ko jim zmanjka interneta in kako lahko znova odkrijejo veselje do svojih hobijev, kot so igranje klavirja, ples, kvačkanje ali karate.

Kulturnemu uvodu je sledil pogovor z društvom Soča, ki letos beleži velik uspeh: članska moška ekipa je napredovala v odbojkarsko B-ligo. Pogovor je vodila Giulia Cernic, z njo pa so spregovorili Simon Cotič, Ivan Devetak, Nikolaj Černic, Luca Milocco in Ivo Cotič. Vsak izmed sogovornikov je osvetlil drugačen vidik delovanja društva.

Za uspehom je veliko dela

Ivo Cotič, odbornik društva, je predstavil zgodovino in poslanstvo Soče, ob tem pa je spregovoril tudi o zahtevni plati delovanja, od administrativnih in birokratskih postopkov do finančnih bremen, ki postanejo še večja ob napredovanju v višje lige. Poudaril je, kako zahtevno je poiskati sponzorje, četudi rezultati to upravičujejo. Trener Luca Milocco je spregovoril o pomenu vloge trenerja kot vzgojitelja. Pojasnil je, kako so sestavljene ekipe, kako potekajo treningi in kako pomembna je ustrezna infrastruktura: od telovadnice do podpore skupnosti.

Igralca Nikolaj Černic in Ivan Devetak sta opisala izkušnjo z igrišča, kako je ekipa skupaj rasla, se povezovala in dosegla napredovanje. Posebno vlogo je odigrala tudi domača publika, ki je glasno podpirala igralce. Zavedata se, da bo v višji ligi težje, a sta pripravljena na borbo za obstanek. Simon Cotič, prav tako igralec, je predstavil projekt SočaL, skupino mladih, ki skrbijo za promocijo društva na spletu. Z veseljem so sprejeli pozitiven odziv skupnosti in so še posebej pozorni, da so objave dvojezične in vključujoče. Ob koncu večera je društvo podarilo fotografijo Avguštinu Devetaku, dolgoletnemu pokrovitelju, ki Sočo podpira že od samega začetka. Prižigu kresa je sledilo druženje.