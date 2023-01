Krizno žarišče v Štandrežu

Kljub energetski draginji in podražitvi surovin so se industrijska in obrtna podjetja iz nekdanje goriške pokrajine dokaj uspešno prebila skozi lansko leto.

»Večjih kriznih žarišč k sreči ni. Trenutno nas še najbolj skrbi usoda družbe Newton Officine Meccaniche, ki ima svoj kovinarski obrat v Ulici Gregorčič v štandreški industrijski coni. Eden izmed glavnih poslovnih partnerjev družbe je tržaška Wärtsilä, tako da je zaskrbljenost upravičena,« pojasnjuje pokrajinski sekretar sindikata Cgil Thomas Casotto. Po njegovih besedah je v štandreški tovarni družbe Newton Officine Meccaniche zaposlenih približno trideset delavcev.

»Vodstvo družbe je pred časom sporočilo, da je odveč med deset in petnajst delavcev. Težave skušamo reševati s solidarnostno pogodbo, nekaj bo tudi predčasnih upokojitev, sicer se je družba ob podpisu dogovora s sindikati obvezala, da bo poskrbela za nove naložbe v diverzifikacijo proizvodnje,« pojasnjuje Casotto in opozarja, da se je tovarna Newton Officine Meccaniche znašla v stiski že pred kakimi sedmimi leti, vendar ji je takrat uspelo prebroditi težave in ohraniti proizvodnjo.