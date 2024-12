Krminska vinoteka v novi podobi

Odprtje krminske vinoteke, katere korenita prenova se je začela letošnjega 8. januarja in je vredna 1.260.000 evrov, predvidevajo februarja 2025. Pri prenovi so prišli v poštev tako zunanji kot notranji prostori, novosti pa bodo po odprtju zadevale tudi samo ponudbo vinoteke, ki želi razširiti svoja obzorja in poleg vseh običajnih vinarjev Občine Krmin ponujati in promovirati na splošno vina in jedi celotne Goriške.

»Dela so tik pred koncem,« za Primorski dnevnik razkrije predsednik vinoteke Michele Blazic in razloži, da bodo na koncu slavnostno odprtje po vsej verjetnosti priredili meseca februarja. Gradbena dela so v glavnem financirali Trgovinska zbornica za Tržaško in Goriško, Občina Krmin in Dežela Furlanija - Julijska krajina.

Pri prenovi pročelja so želeli biti čim bolj zvesti začetni stavbi, ki je bila v secesijskem slogu zgrajena leta 1908. Še najbolj pa so se posvetili notranjim prostorom, kjer so želeli valorizirati že obstoječi material, npr. opeko, ki bo vidna. Prenovi je sledil arhitekt Massimo Redigonda iz Pordenona. »Bistvena razlika je, da smo povečali uporabne prostore. Kuhinja bo večja, ob tem bomo imeli poseben prostor, namenjen promociji, in kakor običajno sobo za točenje vina, degustacije, tečaje in druge dogodke,«pove Blazic in doda, da je sprednji del stavbe v bistvu ostal nespremenjen, po novem pa bo krminska vinoteka imela na razpolago tudi notranje dvorišče, kjer bodo predvsem poleti lahko prirejali razne glasbene, kulinarične in kulturne dogodke.

Pomembna novost pa se tiče same ponudbe vinoteke, ki želi z odprtjem razširiti izbor vin in v svoj vinski list vključiti vse vinarje goriškega prostora. V ta namen bo deloval tudi portal in bo na voljo tako v vinoteki kot na spletu. Portal, ki bo tudi kmalu nared, bo nudil vse potrebne informacije o vinski in gastronomski ponudbi na Goriškem. Tu bodo na voljo informacije in urniki vseh kleti in gostišč ter drugih lokalov. Preko portala bo mogoče na daljavo tudi rezervirati degustacije pri raznih kleteh.