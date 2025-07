Krožna prihodnost čezmejne nabave

Dobavna veriga brez meja je bil naslov dvodnevnega dogodka, ki je potekal prejšnji teden med Novo Gorico in Gorico in je združil strokovnjake, institucije, menedžerje in podjetnike iz Italije in Slovenije. Priredila sta ga italijansko združenje za nabavo in upravljanje dobavne verige ADACI ter ZNS, Združenje nabavnikov Slovenije.

»Forum je poudaril pomen čezmejnega sodelovanja, vse večjo vlogo oskrbovalnih verig v aktualnem evropskem gospodarskem kontekstu ter potrebo po dialogu med institucijami, akademskim svetom in podjetniškim sektorjem. Dogodek se je izkazal ne le z vsebinsko kakovostjo, temveč tudi z duhom sodelovanja, ki je prežemal vse razprave in srečanja,« so zadovoljni organizatorji.