Kulturni center Lojze Bratuž in SMO ambasadorja nagrade živa

Na Bledu so včeraj podelili nagrade živa. Za najboljši slovanski muzej jo je prejel Goriški muzej v Novi Gorici, Kulturni center Lojze Bratuž iz Gorice pa je v kategoriji odličnosti pri ohranjanju slovanske dediščine po svetu postal ambasador. Med nagrajenci je bilo tudi Slovensko multimedialno okno, krajinski in pripovedni muzej v Špetru v Nediških dolinah.

Nagrade so podelili v okviru mednarodnega srečanja na Bledu, ki sta ga pripravila Forum slovanskih kultur (FSK) in Zavod za kulturo Bled in se bo sklenilo danes. Kulturni center Lojze Bratuž je naslov ambasadorja dobil, ker »že več kot sedemdeset let deluje v službi Slovencev na Goriškem«. Kot piše v utemeljitvi priznanja na plaketi, ki so jo včeraj dvignile predstavnice goriške ustanove, so po zaslugi predanosti in zavzetosti njegovih sodelavcev v obnovljeni stavbi svoj sedež našle številne organizacije, med njimi prosvetna društva, pevski zbori, akademsko društvo, gledališke skupine, športno društvo, skavti in mnogi drugi.

»Kulturni center Lojze Bratuž danes slovi kot pomembno kulturno, izobraževalno in športno središče tako na Goriškem kot v širšem kulturnem prostoru,« je zapisala žirija, ki je podelila skupno 13 nagrad, priznanj in diplom.

Laskavega priznanja - nagrade za najboljši slovanski muzej - se veselijo v Goriškem muzeju. »S ponosom, veseljem in odgovornostjo je direktor Vladimir Peruničič na Bledu nocoj prevzel nagrado ŽIVA, ki jo Forum slovanskih kultur podeljuje od leta 2014 za izjemno delo pri ohranjanju in predstavljanju slovanske kulturne dediščine. Posebej nam laska, da smo uspeli prepričati mednarodno žirijo, saj se je za nagrado potegovalo rekordnih 43 nominiranih muzejev in kulturnih ustanov iz kar 16 držav. Navdušili smo predvsem z Muzejem na meji, zlasti novima zbirkama v vojaškem stražarskem stolpu in na mirenskem pokopališču, ter taktilno galerijo, ki je prav tako nastala kot del uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica,« so zapisali na Facebook strani Goriškega muzeja.