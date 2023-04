»Kulturni turizem niso samo kulturni dogodki«

V sklopu Turistične borze Vipavska dolina – Turistična pomlad – so v prejšnjih dneh razpravljali tudi o možnostih, ki jih prinaša Evropska prestolnica kulture v letu 2025, v Javnem zavodu GO! 2025 pa so udeležencem predstavili nekatere inovativne turistične produkte, ki se vežejo na kulturo, da bi tako spodbudili nastajanje idej in produktov, o katerih ponudniki mogoče prej sploh niso razmišljali. »Naša naloga je, da pokažemo širšo dimenzijo kulture, kako se zelo različni kulturni elementi vključujejo v običajno turistično ponudbo in kako lahko na ta način obogatimo to, kar območje sicer že ponuja,« pravi Andreja Repič Agrež, vodja marketinga v Javnem zavodu GO! 2025, ki je ob robu turistične borze prijazno pristala na pogovor za Primorski dnevnik.

V čem se kulturni turizem pravzaprav razlikuje od klasičnega?

Če je klasičen turist, ki prihaja v Slovenijo, iz tujine, moški, star med 25 in 35 let, je klasičen kulturni turist v bistvu kulturna turistka, saj so kulturni turisti v dveh tretjinah ženske, stare od 45 do 65 let. Pri kulturnem turizmu sicer ne gre samo za to, da na ta način obiskujemo kulturna dogajanja – in teh bo v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025 res veliko - , temveč tudi za to, da del kulture vključimo v vso ostalo ponudbo.

