K olimpijskemu utripu prispeva tudi Slovenska hiša, zlasti zvečer ...

K olimpijskemu utripu Cortine, enega izmed dveh središč zimskih iger, pomembno prispeva tudi Slovenska hiša, predvsem v večernih urah, ko se napolni z obiskovalci, zlasti s turisti, ki Slovenijo poznajo tudi po zaslugi njenih vrhunskih športnikov. Večernega dogajanja, žal, niso doživeli udeleženci včerajšnjega obiska Slovenske hiše, ki sta ga priredila ZSŠDIin SDGZ. Z avtobusom so se na pot odpravili iz Tržiča nekaj minut po peti uri, med potjo ni bilo prometa, tako da so na cilj prispeli že po treh urah vožnje.

Med potjo so z avtobusa opazovali, kako je pred Cortino sneg prekril gradbišče nedokončane obvoznice, več gradbišč so opazili tudi v mestnem središču. Po gradbenih odrih so se mudili delavci, ki so gradili nove stanovanjske hiše in prenavljali stare objekte. Na poti v Cortino je bilo kar nekaj hiš, ki bi potrebovale prenovo, tudi v samem mestu so poslopja, ki so jih verjetno nazadnje obnovili pred olimpijskimi igrami leta 1956. Cortina je ohranila svoj sloves mondenega središča, a jo po videzu turistični kraji na Južnem Tirolskem kar precej prekašajo ... Innichen, Toblach, Bruneck so bolje »držani«.

Kakorkoli, središče Cortine je v teh dneh polno obiskovalcev, po glavni mestni ulici je mogoče opaziti tudi športnike in člane ekip, sicer jih je večinoma težko prepoznati, saj gre za tekmovalce v curlingu, bobu, sankanju in skeletonu, ki jih tudi največji ljubitelji športa v glavnem ne poznajo.

Daljšo reportažo lahko preberete v današnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika