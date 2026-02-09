Lažni karabinjerji skušali ogoljufati družino iz Gabrij

»Dober dan, karabinjerji tukaj. Nekdo je ponaredil vaše dokumente, uporabil podatke za nakup avtomobila in nato zagrešil rop. Pridite na postajo.« Tako nekako se je začel telefonski klic, ki ga je v soboto prejel prebivalec Gabrij. Neznanec, ki se je predstavil kot karabinjer, je bil v resnici goljuf; s podobno potegavščino naj bi te dni skušal opehariti tudi drugo družino v vasi.

»Klic je oče prejel na stacionarni telefon. Neznanec ga je prepričal, naj mu posreduje številko mobilnega telefona, nato je poklical še tja in ga skušal pregovoriti, naj se odpravi na karabinjersko postajo, ne da bi prekinil klic. Posumila sem, da nekaj ni v redu. Poklicala sem karabinjerje, ki so mi potrdili, da gre za goljufijo, in poudarili, da naj ne gremo od doma,« nam je povedala bralka iz Gabrij. Decembra, je pristavila, so tatovi že skušali vlomiti v njen dom. Več vlomov naj bi se zadnje čase zvrstilo tako v Sovodnjah kot v Doberdobu, zato je previdnost na mestu.