Na pokopališču v Ajdovščini tudi območje za muslimane

Občina Ajdovščina, ki bo letos začela z naložbo v širitev in nadgradnjo pokopališča, bo del tega namenila tudi pokopom pripadnikov muslimanske skupnosti. Ta bo kljub ločenosti oblikovno povezan z ostalim pokopališčem. Pripadniki muslimanske veroizpovedi imajo namreč glede pokopov nekaj posebnih zahtev, kot sta orientacija grobov in oblika nagrobnikov. V kratkem bo Občina Ajdovščina začela iskati izvajalca del. Začetek gradbenih del je ajdovski župan Tadej Beočanin napovedal takoj po potrditvi sredstev za sofinanciranje iz evropskih skladov.

Nov del bo urejen kot parkovno pokopališče in bo združeval osnovno funkcijo pokopališča z naravnim okoljem, kjer prevladujejo drevesa, travnate površine in urejene sprehajalni poti. Poleg zagotavljanja ustreznih pokopaliških kapacitet bodo tako prispevali tudi k ohranitvi naravne krajine in biotske raznovrstnosti. Naložba je vredna dober milijon evrov.