Leta 2026 v Gorici štiri nova gradbišča

Medtem ko se zaključujejo gradbena dela v raznih predelih Gorice v pričakovanju na odprtje Evropske prestolnice kulture 2025, so na goriški občini decembra pridobili finančna sredstva za štiri načrte, ki jih bodo uresničili prihodnje leto. Skupno bo goriška občina imela na voljo nekaj več kot dva milijona evrov, in sicer za prenovo Bellinijeve ulice in Lenassijevega parka ter za ureditev grajskih podzemnih prostorov in prometne infrastrukture ob železniški postaji.

Trenutno s polno paro potekajo dela v športni dvorani PalaBigot, na nekdanji tržnici na debelo v Boccaccievi ulici, na Trgu De Amicis pred palačo Attems Petzenstein, v Manzonijevi ulici, kjer gradijo parkirišče, na ploščadi pri Rdeči hiši, v parku v Dolini Korna in na Trgu Evrope / Transalpina. Večina omenjenih gradbišč je povezana z dogajanjem ob Evropski prestolnici kulture, tako da se bodo dela v glavnem zaključila do 8. februarja, ko bo kot znano na sporedu otvoritvena slovesnost. Na občini so med lanskim letom zastavili tudi nekaj projektov, ki jih bodo uresničevali v prihodnjih letih. Z Dežele Furlanije - Julijske krajine so še pred iztekom lanskega leta prejeli finančne prispevke za uresničitev štirih načrtov.