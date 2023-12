»Leto 2024 bo najzahtevnejše, odkar sem župan«

»Leto 2024 bo nedvomno najzahtevnejše, odkar sem župan. Zaradi tega se ga bomo lotili s še večjo vnemo in navdušenostjo.« Tako pravi goriški župan Rodolfo Ziberna tik pred začetkom novega leta, med katerim bodo na občini posebno pozornost namenili pripravam na Evropsko prestolnico kulture 2025, ki se bliža z naglimi koraki.

»Stiki z Mestno občino Nova Gorica, Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, Zavodom GO!2025 in Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje so skoraj vsakodnevni, saj je treba pohiteti z delom, ki ga nikakor ne manjka,« poudarja goriški župan in napoveduje, da bo leta 2024 po Gorici posejanih več gradbišč.

Po mestu vrsta gradbišč

»Prihodnje leto se bo začelo več infrastrukturnih del; z nekaterimi izmed njih bomo prekvalificirali in ponovno poživili degradirana območja, ki na prenovo čakajo že leta. Naj omenim parkirišče pri Rdeči hiši, nekdanjo tržnico na debelo, trg pred palačo Attems Petzenstein ... Seveda ne smemo pozabiti na čezmejno ureditev Trga Evrope / Transalpina in na prenovo številnih cest in ulic,« poudarja Rodolfo Ziberna, ki pričakuje, da se bo prihodnje leto začela tudi gradnja novega višješolskega središča v Ulici Vittorio Veneto, kjer bo predvidoma prihodnje leto stekel tudi drugi sklop del za prenovo nekdanjega sanatorija, v katerem bodo uredili središče za nebolnišnično oskrbo in razne druge zdravstvene storitve.

»Poleg tega je treba omeniti tudi gradbena dela, ki so ravnokar v teku. V prvi vrsti naj omenim gradnjo grajske vzpenjače in urejanje parka v Dolini Korna; prizadevamo si, da bi se gradbena dela zaključila spomladi. Mogoče se prav vsi omenjeni projekti ne bodo zaključili do konca leta 2024, po drugi strani ni mogoče mimo dejstva, da bo v prihodnjih letih, tudi po zaslugi Evropske prestolnice kulture, Gorica dobila čisto nov videz in številne nove storitve,« zagotavlja goriški župan.

V prihodnje se bo še okrepilo tudi povezovanje z Novo Gorico. Mesti bosta sicer iz upravnega vidika še naprej ločeni, vsako v svoji državi. Občini bosta ravno tako še naprej dve, tudi župana bosta še vedno dva, vendar bo goriški prostor vse bolj povezan, kar morajo po Zibernovem mnenju vse bolj upoštevati tudi gospodarski operaterji.

Občani naj bodo protagonisti

»Evropska prestolnica kulture seveda ni le skupek javnih del,« opozarja župan, po katerem se bo leta 2025 med Gorico, Novo Gorico in okoliškimi kraji zvrstilo na desetine dogodkov in prireditev. »Na obeh straneh meje si prizadevamo, da bi v priprave na Evropsko prestolnico kulture 2025 vključili občane, še zlasti preko društev, ki so se zelo množično odzvala na naše vabilo k sodelovanju,« pravi Ziberna, po katerem že spodbujajo sodelovanje med društvi in ustanovami, tako da so razni dogodki že povezani med sabo. Pri vzpostavljanju stikov ima posebno pomembno vlogo združenje Pro Loco. Župan razlaga, da si bodo za vključevanje društev v okviru priprav na Evropsko prestolnico kulture prizadevali skupaj z novogoriško občino in v nekaterih primerih tudi z Občino Šempeter-Vrtojba.

Računa na slovensko manjšino

»V prvi polovici januarja bo na sporedu vrsta sestankov in srečanj z raznimi goriškimi organizacijami, med katerimi bodo seveda tudi društva, ki so izraz slovenske manjšine;pozvali jih bomo k sodelovanju pri dogodkih, ki bodo poživili goriški prostor med Evropsko prestolnico kulture. Opažamo, da je zanimanja za sodelovanje vse več in da se za GO!2025 zanimajo tudi organizacije izven dežele Furlanije - Julijske krajine,« razlaga goriški župan Rodolfo Ziberna.