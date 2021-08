Letos naložili že 72 glob

Tržiški mestni policisti so od začetka leta v civilnih oblačilih izvedli 70 poostrenih nadzorov nad nezakonitim odlaganjem odpadkov. »Opažamo upad števila primerov, čeprav je nekaj točk še vedno kritičnih,« pravi tržiška županja Anna Cisint in pojasnjuje, da so v petek in četrtek naložili devet glob; vsaka je vredna po 800 evrov. Od začetka leta se je skupno nabralo 72 kazni, medtem ko jih je bilo lani 26.

Tržiška občina je v sodelovanj s komunalnim podjetjem uvedla vrsto dodatnih storitev pri odvažanju odpadkov; med drugim je osebje smetarske službe prav vsak dan na razpolago za čiščenje mestnega središča. Prejšnji teden so izročili zgibanke z navodili za sortiranje odpadkov podizvajalskim podjetjem iz ladjedelnice Fincantieri. V prejšnjih dneh so na Drevoredu San Marco namestili nove zabojnike na pedal, ki so bolj praktični. Županja napoveduje, da bodo tovrstne zabojnike postavili po vsem mestu; med drugim so se zanje odločili tudi, ker se jih za odprtje ni treba dotakniti, kar je pomembno tudi iz vidika preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom.