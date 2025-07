Letošnjo Drago posvečajo krizi zahoda

Ali smo res priča zatona zahoda? A res doživljamo krizo vrednot, ki naj bi bile temelj zahodnega načina življenja? Taka vprašanja bodo predstavljala rdečo nit letošnjih jubilejnih 60. Študijskih dnevov Draga, ki bodo na sporedu od petka, 12. septembra, do nedelje, 14. septembra, v parku Finžgarjeva doma na Opčinah. Program letošnje Drage je v petek zvečer v galeriji Ars nad goriško Katoliško knjigarno predstavil predsednik Društva slovenskih izobražencev Martin Brecelj.

Program bogat s pričevanji

Poleg že omenjene teme krize zahodnega sveta bodo letos na vrsti razprave o izzivih sobivanja v multietničnih kontekstih, predstavitev razstave o dr. Jošku Tischlerju (oboje v petek, 12. septembra, v večernih urah), o etičnih dilemah ob koncu življenja (v nedeljo, 14. septembra, ob 10.30), nazadnje pa o geopolitični situaciji ob 80. letnici konca druge svetovne vojne, po podelitvi 14. Peterlinove nagrade, v nedeljo, 14. septembra, ob 15.30, in nagovorom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar.

Letošnja Draga, sicer Dra/oga mladih, ki bo potekala v petek, 12. septembra, od 10. ure dalje, bo pa imela kot temo socialno problematiko zlorabe mamil med mlajšimi in dosežek dobrega počutja na zdrav način. Ker je v zadnjih letih udeležba mlajših padala, je letošnja Draga mladih organizirana skupaj s tržaškimi slovenskimi višjimi srednjimi šolami.

Ker je letošnja izvedba jubilejna, bo v soboto, 13. septembra, ob 19.30 na vrsti Poslanstvo Drage, proslava ob 60. študijskih dnevih. Po kratkem video posnetku o Dragi, ki ga je v sodelovanju z DSI oblikoval Studio Trak, se bo večer zaključil z glasbo Mešanega mladinskega pevskega zbora Šempeter-Vrtojba, pred tem pa bo predstavljen Jubilejni zbornik, ki ga je uredila Nadia Roncelli in izdala tržaška založba Mladika s prispevkom urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Dežele FJK, Slovenske prosvete in bančnega zavoda ZKB Trst Gorica.