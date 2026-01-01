Levji delež naložb za cestno infrastrukturo

V proračunu Občine Gorica za leto 2026 bo več kot polovica investicijskih sredstev, kar 61,5 odstotka, namenjenih cestam, prometni varnosti in mobilnosti. Tako sporočajo z goriške občine. Namen zajetne investicije je izboljšati dostopnost in uporabnost cestne infrastrukture ter posledično na splošno izboljšati kakovost bivanja.

»Tudi v načrtovanju za leto 2026 je levji delež investicij namenjen cestni infrastrukturi in prometni varnosti,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna in pred začetkom novega leta pojasnjuje, da gre za nabor strateških posegov za mesto, ki se smiselno navezujejo na dejavnosti rednega vzdrževanja cest in prenove urbanih prostorov, ki so jih izpeljali v tekočem letu 2025.

Sledeč viziji urbanega razvoja

Skupna vrednost načrtovanih naložb presega 27 milijonov evrov, pri čemer bodo številni projekti imeli večletne učinke in se bodo nadaljevali tudi v letih 2027 in 2028, še napovedujejo z občine. »Naložbe so del usklajene vizije urbanega razvoja, ki temelji na varnosti, kakovosti javnega prostora, trajnostnem razvoju ter ohranjanju in vrednotenju zgodovinske in naravne dediščine,« nadalje poudarja Ziberna.

Prenovili bodo ulice Boccaccio, Bellini, Brigata Toscana in Brigata Abruzzi,. Predvidena je tudi ureditev območij v bližini prenovljene športne dvorane PalaBigot in nedavno prekvalificirane ploščadi pri Rdeči hiši. Načrtujejo še izgradnjo novega krožišča na deželni cesti SR117 med Štandrežem in Sovodnjami. Po ocenah goriške občine so med nujnimi posegi, ki jih ne gre odlašati, tudi potresna in funkcionalna sanacija ter razširitev mostu v Pevmi ter porušenje nadvoza Ragazzi del ’99. Slednje bo omogočilo ureditev nove kolesarske in peš poti ter še boljšo dostopnost do športne dvorane PalaBigot.

Pomemben del naložb bodo usmerili v preureditev nekdanje tramvajske remize med Ulico Manzano in Trgom Saba v večmodalno prestopno točko. Prenovili bodo tudi odsek Korza Italije od spominskega parka do goriške železniške postaje.