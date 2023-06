Likof postal polnoleten

»Vaša prisotnost nam veliko pomeni in potrjuje, da je Števerjan s svojimi tradicionalnimi dogodki še vedno v srcu mnogih,« je županja Občine Števerjan Franca Padovan pozdravila množico udeležencev včerajšnjega uradnega odprtja letošnjega Likofa – enogastronomskega praznika, ki v začetku junija že osemnajst let privablja številne ljubitelje vrhunske kapljice in gastronomije na vrh števerjanskega griča. Dogodek, ki letos poteka v dveh večerih, organizira Vinoteka Števerjanski griči pod pokroviteljstvom Občine Števerjan in Dežele FJK ter v sodelovanju z obema števerjanskima kulturnima društvoma, Sedej in Briški grič.

Glavni protagonisti Likofa, ki običajno poteka na prostem na Trgu Svobode, so vino števerjanskih vinarjev in jedi okoliških gostincev. Včeraj pa vreme žal ni bilo najbolj naklonjeno in so se morali gostje premakniti v bližnje notranje prostore župnijskega doma F.B. Sedej. Dvorana in mize so se kljub nagajivemu vremenu kar hitro napolnile.

Številne goste je najprej pozdravila Ilaria Bergnach, predsednica društva F.B. Sedej. Predstavila je vina in vinarje, ki so letos sodelovala pri dogodku. Na Likofu 2023 so bila na voljo vina kmetij Gradis’ciutta, Humar, Skok, Simon Komjanc, Koršič, Manià, Muzic, Ivan Vogrič, Giv Cantina Formentini in Marcuzzi, brbončice gostov pa so razvajali turistična kmetija Štekar Nikolaja Pahorja, kuharski mojster Cristian Nardulli (Taverna sul Collio) in gostilna Caramella iz Krmina.

Likof je že vrsto let tudi trenutek, ko se predstavi in prvič nazdravi z novo letino števerjanskega občinskega reprezentančnega vina, ki nastane iz avtohtonih sort grozdja: malvazije, tokaja in rebule. Grozdje za pridelavo skupnega predstavniškega vina darujejo števerjanski vinarji in kmetovalci, za vinifikacijo in stekleničenje pa se vrstijo števerjanske kleti. »Iskreno se zahvaljujemo vsem 37 vinogradnikom, ki so grozdje darovali, predvsem pa vinarju Simonu Komjancu, ki je letos poskrbel za vinifikacijo,« je še dejala Ilaria Bergnach.

Po včerajšnjem začetku se bo Likof nadaljeval še danes. Več informacije je na Facebook strani prireditve.