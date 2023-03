Liliana Resinovich je imela več poškodb na glavi in roki

Novim in presenetljivim podrobnostim primera Resinovich ni videti konca. V televizijski oddaji Chi l’ha visto? so v sredo zvečer na plan potegnili podatke, za katere doslej javnost ni vedela. Na truplu 63-letne Liliane Resinovich naj ne bi bile jasno vidne le modrice na desni ličnici. Iz novinarskega prispevka je izšlo, da je imela Liliana na levi strani glave tudi buško, ki bi lahko bila posledica padca. Na desni roki naj bi imela več ran. Še najbolj presenetljivo odkritje pa je, da naj bi na spodnjih okončinah prišlo do maceracije kože, kar nakazuje na to, da je bilo truplo v stiku z vodo ali vlago.

Vsi ti elementi naj bi po mnenju Vittoria Fineschija, strokovnjaka sodne medicine, demantirali hipotezo o samomoru. Strokovnjak, ki je pripravil strokovno poročilo za združenje Penelope, ki zastopa brata pokojnice Sergia Resinovicha, je med oddajo večkrat dejal, da je njegov tržaški kolega vse te znake v poročilu omenil, a jih nato nihče ni interpretiral. Fineschi je sicer potrdil, da obstajajo primeri samomorov s plastičnimi vrečkami, a v isti sapi je dodal, da je iz literature o tej obliki samomorov razvidno, da žrtve v takšnih primerih prej zaužijejo zdravila. Česar pa Liliana ni storila.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.