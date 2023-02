Ljubezen, zgodovina, glasba in gledališče

Ljubezenska zgodba, ki zaobjema 130 let zgodovine Gorice. Vendar tudi glasbeno-gledališka predstava, pri kateri nastopa približno 130 nastopajočih, v kateri se uporablja pet jezikov, razna narečja, na voljo pa bodo tudi nadnapisi v slovenščini in italijanščini. Tako bi lahko opisali predstavo Od Nice do Gorice, ki bo v Kulturnem centru Lojze Bratuž premierno zaživela v četrtek, 9. marca, ob 20. uri, že naslednji dan ob isti uri pa bo na vrsti ponovitev.

Produkcijo Kulturnega centra Lojze Bratuž so danes zjutraj predstavili v dvorani Dore Bassi. Pri obsežnem projektu, ki ga je finančno podprla Dežela Furlanija-Julijska krajina, sodeluje deset partnerjev in številne ustanove, ki so pripomogle na različne načine. Gre za povsem izvirno delo: pod besedilo se podpisujeta Alex Devetak in Jasmin Kovic, glasbo je napisal skladatelj Patrick Quaggiato, režiserka je Jasmin Kovic, dirigent pa Mirko Ferlan. Sodelujejo štirje mladinski in en odrasel zbor, orkester ArsAtelier ter profesionalni in ljubiteljski igralci. Namen snovalcev projekta je tudi ta, da bi predstava v prilagojeni obliki »živela« še naprej, tudi za tuje turiste, v luči Evropske prestolnice kulture. Projekt so danes predstavili omenjeni avtorji, režiserka in dirigent skupaj s predsednico KCLB Franko Žgavec, svoj pozdrav in pohvalo za projekt je dal tudi goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti.