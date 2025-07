Lokal v Super8 bo zaživel pred koncem meseca

Novogoriška mestna občina bo med letošnjim letom v nove infrastrukturne projekte in razvojne pobude vložila šestnajst milijonov evrov.

Osrednji investiciji v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 sta EPICenter in Super8. Uporabno dovoljenje za EPICenter so pridobili 30. maja, njegove dejavnosti so se že začele z nekaj razstavami in odprtjem nove prodajno-komunikacijske točke GO! 2025. Jeseni bo svoja vrata odprl tudi Muzej o meji, za katerega trenutno nameščajo notranjo opremo. Do konca avgusta bodo v objektu odprli tudi novo kavarno. Vrednost projekta je 6.378.685 evrov.

Super8 bo zaživela še pred koncem meseca, ko bo v njenih prostorih začela obratovati nova kavarna. Uporabno dovoljenje so pridobili 23. maja, odprtje pa se je nekoliko zamaknilo zaradi postopka izbire najprimernejšega ponudnika. Ta je zdaj izbran, priprave na odprtje so v zaključni fazi. Projekt je vreden 1.840.849 evrov.

V neposredni bližini EPIC-a že potekajo gradbena dela za košarkarsko igrišče ob meji Gogi & Gigi. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 19. junija in je pravnomočno od 28. junija. Dela se bodo pospešeno nadaljevala v tem tednu z urejanjem brežin. Na novogoriški občini so še posebej zadovoljni, da jim je slovensko ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport namenilo sofinanciranje 100.000 evrov. Odprtje igrišča načrtujejo v jesenskem času.

Novogoriški občini največ preglavic povzroča prenova letnega bazena, saj so zaključek del sprva načrtovali še pred letošnjo poletno sezono, vendar izvajalec zamuja z deli, dodatno pa dela ovirajo tudi zelo visoke temperature, ki onemogočajo polaganje keramike. Trenutni načrt predvideva zaključek prenove do konca septembra. Po drugi strani se zaključuje gradnja Zelenega vstopnega centra na Lijaku, projekt je vreden 787.707 evrov. Prvega julija se je pričela tudi prenova Glasbene šole Nova Gorica, kjer bodo zamenjali dotrajano azbestno kritino in namestili sončno elektrarno. Za obnovo poslopja bodo odšteli 661.436 evrov.

Zgradili bodo nov odvodnik

Na območju Nove Gorice bo država v sodelovanju z mestno občino gradila odvodnik v Sočo v vrednosti 21 milijonov evrov. Izdan je bil že sklep o izbiri izvajalca, dela naj bi se zaključila do 30. junija prihodnje leto. V Gradišču nad Prvačino se je pričela gradnja energetsko učinkovitega sistema za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode; ena večjih investicij na podeželju (vredna je 1,2 milijona evrov) je izgradnja igrišča v Braniku. Letos so v obnovo cestne infrastrukture skupno vložili 726.226 evrov; asfaltirali so del Ulice tolminskih puntarjev in Kidričeve ulice ter cesto Loke – Pod gradom – Kromberk, Kolodvorsko pot med Trgom Evrope in Super8 in dve krožišči v mestnem središču. Uredili so pešpot in kolesarsko stezo med Prvomajsko ulico in novogoriško železniško postajo, izboljšali prehod za kolesarje pri krožišču v Rožni Dolini in uredili začasno parkirišče na območju nekdanje SIE v Solkanu. Pred prihodom kolesarske dirke Giro d’Italia so uredili krožišče pri hotel Sabotin in uredili uvoz na Kolodvorsko, kjer so tudi sanirali testno polje. V teku sta širitev ceste Osek–Vitovlje za varnejšo šolsko pot in urejanje obračališča za avtobuse v Ravnici.