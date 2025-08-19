Londonska jazz zvezda in pionir slovenskega rapa

Med 27. in 31. avgustom bo na različnih prizoriščih med Gorico in Novo Gorico potekal Gongfest 2025, ki je del uradnega programa GO! 2025. Osrednji gost festivala bo britanski multiinstrumentalist in skladatelj Shabaka Hutchings (Sons of Kemet, The Comet Is Coming). V amfiteatru SNG Nova Gorica bo v četrtek, 28. avgusta, ob 20. uri predstavil svoj nov projekt, zasnovan na meditativnih zvokih različnih flavt, elektronskih zvočnih barvah in ritmih raznih tolkal. Pred Shabako bo nastopila novogoriška elektronska jazz zasedba Etceteral, ki bo predstavila svojo tretjo ploščo Kimatika. V Novo Gorico se vrača pionir slovenske rap scene RecycleMan (ex Ali-en); na Trgu Evrope/Transalpina bo nastopil v soboto, 30. avgusta, ob 20. uri. Slovensko-italijanska zasedba učencev tolkalske šole Zlatka Kaučiča, Kombo BC, bo v nedeljo, 31. avgusta, ob 20. uri v EPIC centru predstavila projekt Pogum pogumnih, jazzovsko glasbeno suito, posvečeno močnim ljudem, kot sta Julian Assange in Greta Thunberg.V okviru festivala je v sredo, 27. avgusta, ob 19. uri v atriju novogoriške mestne hiše predviden nastop novogoriškega saksofonista, skladatelja in glasbenega pedagoga Davida Mozetiča, ki bo s kvintetom predstavil svojo zadnjo ploščo Being & Becoming. S posebnim repertoarjem se bo isti večer prvič na odru predstavila glasbena skupina Varstveno delovnega centra Ajdovščina-Vipava. V parku palače Coronini v Gorici bo v petek, 29. avgusta, ob 18.30 nastopila skupina Kalimbata iz Italije, ob 21. uri bo na sedežu krožka Gong v Ulici Monache koncert italijanske skupine Junkologist. Vstop na vse koncerte je prost, razen na koncert Shabake in Etceteral. Festival prirejajo zavod GONG, kulturni društvi Morgan in Zvočni Izviri, zavod Masovna, krožek Controtempo ter ustanovi DobiaLab in MoreMusic.