Luca Ciut med ostalinami cerkvice na Sabotinu

Koncert, ki združuje lepoto in simbolno moč kraja – starodavne cerkve sv. Valentina na gori Sabotin, stičišča zgodovine in umetnosti, prostora čezmejnega spomina – ter glasbeno občutljivost Luce Ciuta, mednarodno priznanega umetnika, skladatelja in pianista, avtorja filmske glasbe nominirane za nagrado David di Donatello in European Film Awards, nagrajenca Globo d’Oro za najboljši prvenec in kandidata za najboljšo filmsko glasbo na Globo d’Oro 2019. V torek, 26. avgusta, ob 18.30 bo v ospredju koncert Allow yourself: Luca Ciut v katerem bo predstavil izbor izvirnih skladb iz svojega zadnjega albuma. Glasba poslušalca vodi k navdihu in globoki notranji introspekciji. Tokrat jih bo predstavil v resnično edinstvenem okolju – v cerkvi sv. Valentina na Sabotinu, ki je v letu GO! 2025 (Nova Gorica in Gorica – Evropska prestolnica kulture) postala simbol obnovljenega »pakta« prijateljstva in sodelovanja med ljudmi ob italijansko-slovenski meji. Tam, kjer se je čas ustavil in zgodovina še vedno diha, bodo klavirske note brez besed pripovedovale čustva, v slogu, ki združuje filmsko glasbo, zvočno raziskovanje in občutek za sodobnost.

Dogodek organizira EZTS GO (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Gorica–Nova Gorica–Šempeter-Vrtojba) v okviru projekta Beyond Walk of Peace: from Crossborder Historical Research and Cultural Heritage to European Trail and Stories (BeWoP), sofinanciranega iz programa Interreg Italia-Slovenija, v sodelovanju s Fundacijo Poti miru, ZRC SAZU, PromoTurismo FVG, Občino Miren-Kostanjevica in Društvom èStoria. Po koncertu bo sledilo druženje v sodelovanju z društvom KD Sabotin v nekdanji osnovni šoli v Šmavru.

Vstop je prost, obvezna je predhodna prijava na e-naslov go2025@euro-go.eu do petka, 22. avgusta. Več informacij na www.euro-go.eu .

»Allow Yourself,« pojasnjuje umetnik Luca Ciut, je povabilo. Album, ki govori tudi – deloma – o ljubezni. Tu je ljubezen med dvema osebama, a še veliko več: ljubezen do odkrivanja, do glasbe, slikarstva, umetnosti, ljubezen do samega sebe. Ljubezen v absolutnem pomenu. To je album, ki izraža veliko stvari, veliko odprtosti, pozitivnosti. Allow Yourself, se pravi – dovoli si. Koliko poti mora vsak od nas prehoditi, v različnih trenutkih življenja, da zbere moč in pogum si reči ‘dovolim si’? Ponovni začetek iz glasbe. Iz čustev. Moja želja je ustvarjati skladbe, ki navdihujejo ljudi, da se znova povežejo s svojimi skritimi sanjami. Odziv do zdaj, tudi v živo, je bil zelo močan: glasba ustvarja nevidne vezi, povezuje ljudi, ki se še nikoli niso srečali, a delijo ista čustva.«

Šest let po zadnjem albumu tržaškega skladatelja in pianista Luce Ciuta je Allow Yourself sugestivno in čustveno delo, kjer se klavir, godalni kvartet, orkester in zvočni dizajn prepletajo v privlačne in potopitvene zvočne svetove. Z zrelim in izrazno močnim slogom Allow Yourself poslušalca znova poveže z njegovo intimo ter ga povabi, da sledi lastnim sanjam, željam in najbolj pristnim vrednotam. Album je na voljo na glavnih digitalnih platformah, med njimi Spotify, Apple Music in YouTube.

Luca Ciut je diplomiral iz kompozicije na konservatoriju J. Tomadini v Vidmu, nato pa se je specializiral za filmsko glasbo na UCLA v Los Angelesu. Ustvaril je glasbo za številne filme in dokumentarce, med njimi Dancing With Maria (nagrajen na Beneškem filmskem festivalu), Easy – un viaggio facile facile (nominiran za David di Donatello), Paradise – una nuova vita (Globo d’Oro za najboljši prvenec) in Resina, ki mu je prinesla nominacijo za Globo d’Oro 2019 za najboljšo filmsko glasbo. Med najnovejšimi deli so glasbe za filme Jumping From High Places (Netflix), Se Mi Lasci Ti Sposo (RAI) in L’uomo Senza Colpa.

Kako priti do cerkve sv. Valentina na Sabotinu

Parkirati bo mogoče v bližini ploščadi nad Osimsko cest, nakar bo zagotovljen prevoz z minibusom do 6. ovinka vojaške poti, nato peš 10–15 minut po makadamski poti do cerkve.

Na prizorišče bo mogoče priti tudi s slovenske strani s parkiranjem v Parku Miru Sabotin oz. ob makadamski poti, ki se s ceste Podsabotin povezuje s petim ovinkom vojaške poti na italijanski strani Sabotina – 30 minut peš.