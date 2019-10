Mala invazija velikih kobilic

Nekdaj so bile kobilice huda nadloga, saj so uničevale pridelke na njivah, posebej tam, kjer so se prekomerno razmnožile. V nekaterih deželah se še zmeraj soočajo z velikimi roji, ki se tudi zelo hitro premikajo, saj so živalice opremljene s krili. Kobilice v naših krajih so prebivalke travnikov, vrtov in njiv. Občasno se spravijo tudi na okrasne rastline. Živalice smo v naših krajih sprejeli kot del ekosistema.

Letos se je namnožila posebna vrsta. Pozornost zbuja zaradi velikosti in je odlična letalka. Je sivkastorjave barve s tremi črnimi programi na zadnjem paru nog. Živalice so dolge okrog 7/8 centimetrov, naletimo pa tudi na večje primerke. Take (vele)kobilice smo občasno videvali že v prejšnjih letih, letos pa njihovo prisotnost lahko opredelimo kot malo invazijo. Posledica vremenskih sprememb?