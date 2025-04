Mali brezplačni avtobus v središču Gorice

Brezplačni mali avtobus bo v letu Evropske prestolnice kulture 2025 vozil po središču Gorice. Sledil bo krožni trasi in povezoval vse najbolj pomenljive zgodovinske in kulturne znamenitosti v mestu. »To je še dodatna storitev, ki želi promovirati našo zgodovino,«je dejal goriški občinski odbornik Luca Cagliari. Avtobus bo domačinom in turistom na voljo ob vikendih od sobote, 19. aprila, do predvidoma 31. maja 2026.

Storitev je del projekta »Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e culture«, ki ga omogočajo sredstva iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Projekt, ki znaša približno 140 tisoč evrov, financira Evropska unija (NextGenerationEU), vodi pa ga italijansko Ministrstvo za kulturo. Avtobus nudi okrog dvajset sedežnih mest. Koristijo ga lahko tudi osebe na vozičku, saj razpolaga z rampo.

Do 30. aprila bodo veljali zimski urniki. Brezplačni avtobus bo vozil ob sobotah, nedeljah in ob praznikih. Prvi avtobus bo odpeljal z gradu nekaj minut po 9. uri in nato krog ponovil približno vsakih 20 minut. Zadnji krog bo začel ob 17.25. V enem dnevu bo avtobus opravil osemnajst voženj.

S 1. majem bo v veljavo stopil poletni urnik, ko bo avtobus vozil tudi ob petkih. Poletni urnik bo veljal predvidoma do konca septembra. Urniki bodo na voljo ob vsaki postaji in na spletni strani Občine Gorica in podjetja APT. Avtobus bo gotovo deloval do konca maja 2026, če bo uspešen pa bodo verjetno njegovo delovanje še podaljšali.