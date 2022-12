Mali in mladi pevci uvedli v praznični čas

Vedno enaka in vsakič drugačna. V tem je morda čar Male Cecilijanke, pevskega praznika, ki že desetletja pomeni za otroke, ki pojejo v pevskih zborih na Goriškem, nepogrešljiv uvod v praznični decembrski čas. Mala Cecilijanka je preizkusni kamen za mlade pevce, pri srcu pa je tudi staršem in ostalim, ki jim pridejo prisluhnit.

Vsi, ki so kadarkoli sodelovali na tradicionalni reviji v dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž, ob tej priložnosti namreč skupaj z nastopajočimi spet podoživijo delček treme in ponosa, ki ju prinaša nastop na velikem odru in pred tako številno publiko mamic, očkov, bratov, sester, dedkov, babic in še kakšnega »bratranca v tretjem kolenu«, kot je pripomnila Ilaria Bergnach, hudomušna povezovalka včerajšnjega dogodka, ki je pozdravila tudi v imenu predsednice Združenja cerkvenih pevskih zborov Damijane Čevdek Jug.

Po dveh letih premora zaradi pandemije in uspeli poletni ediciji se je včeraj Mala Cecilijanka vrnila v svoj običajni termin, praznik Brezmadežne. Na odru se je zvrstilo osem skupin, ki so se odzvale vabilu organizatorjev. Naj spomnimo, da prireja Malo Cecilijanko že omenjeno Združenje cerkvenih pevskih zborov v sodelovanju z Zvezo slovenske katoliške prosvete ter s podporo Sveta slovenskih organizacij in Dežele FJK.