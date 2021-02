Manj kaznivih dejanj, več nasilja v družini in spletnih goljufij

Kazniva dejanja na Goriškem so se v letu pandemije, celostno gledano, znižala za tri do štiri odstotke. Ker ljudje preživijo veliko več časa med domačimi stenami, pa so zabeležili porast goljufij in prevar na spletu. Pereč podatek beležijo tudi, kar se tiče nasilja nad ženskami in v družini, kjer so številke v glavnem stabilne, poslabšale pa so se oblike nasilja.Tako je bilo včeraj slišati na goriški prefekturi, kjer so predstavniki varnostnih organov iz goriške pokrajine spregovorili o številu kaznivih dejanj v lanskem letu. Pandemija je seveda močno vplivala na življenje vseh na, kar se odraža tudi pri kaznivih dejanjih. V ospredju so bili podatki v zvezi z nadzorom upoštevanja protivirusnih pravil.

»Številke, ki zadevajo goriško pokrajino, so vsekakor precej pomirjujoče. Med zadnjim koncem tedna, ko smo bili spet uvrščeni na rumen seznam, pa smo žal opazili precejšnje zbiranje ljudi, ki ga je bilo seveda pričakovati. Opozarjam tudi na odnos, ki ga nekateri imajo do varnostnih organov, ko ti pozivajo k nošenju zaščitnih mask ali spoštovanju drugih varnostnih predpisov. Sovražnik niso varnostne sile, sovražnik je virus,« je v predstavitev uvedel prefekt Massimo Marchesiello, ki je v zvezi z zbiranjem v lokalih napovedal, da bodo zaostrili nadzor in kazni, če bo to potrebno.