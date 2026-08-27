Na Sočo se vrača čezmejna regata

V nedeljo, 6. septembra, bo na sporedu že 41. čezmejna Soška regata od Solkana do Gorice, ki jo organizirajo Kajak klub Šilec, Kajak Klub Soške elektrarne, ZSŠDI in Športna zveza Nova Gorica pod pokroviteljstvom občin Gorica in Nova Gorica. Start 6 km dolgega rekreacijskega spusta z gumenjaki in kajaki je predviden ob 11. uri iz čolnarne Kajak kluba Soške elektrarne v Solkanu (pri Žogici pod elektrarno).

Udeleženci lahko sodelujejo na regati tudi z lastnimi plovili, organizatorji sprejemajo prijave tudi na samem startu, na dan prireditve (prijavnina na osebo znaša 15 evrov). Otroci pod 12. letom ne plačajo prijavnine.

Ob prijavi vsak udeleženec prejme spominsko majico in kartonček z bonom za kosilo. Ob prihodu na cilj v Pevmskem parku se bodo udeleženci vrnili v Kajak center v Solkan, kjer bo približno ob 13.30 kosilo z nagrajevanjem in družabnostjo. Dan je posvečen vodnim športom in zabavi ter promociji in zbliževanju vseh Goričanov prekrasni reki Soči.

Organizatorji priporočajo vsem udeležencem ustrezno opremo in posebno previdnost ob prehodu brzic pri Kajak Centru v Solkanu.