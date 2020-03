Matteu Oleottu nagrada zavetnikov

»Gorico je popeljal v čarobni svet filma in mladim dokazal, da se s trudom in zanosom sanje lahko uresničijo«. Tako piše v utemeljitvi letošnje nagrade mesta Gorica, ki jo bodo že dvajsetič podelili ob prazniku goriških zavetnikov sv. Hilarija in Tacijana. Tokratni prejemnik je Matteo Oleotto, goriški režiser, ki je zaslovel s filmom Zoran, il mio nipote scemo (Zoran, moj nečak idiot); lani in predlanskim je v rojstnem mestu in okoliških krajih snemal tako nadaljevanko Volevo fare la rockstar kot film Mai scherzare con le stelle, ki sta bila na ogled na državni mreži Rai.

Nagrado mestnih zavetnikov, ki je namenjena zaslužnim občanom, podeljujejo občina, nadškofija, univerzitetni konzorcij, Trgovinska zbornica Julijske krajine in Fundacija Goriške hranilnice. Prvi dobitnik je bil leta 2001 Zoran Mušič, za njim pa so bili nagrajeni Vittorio Peri, Tonino Zorzi, Michele Martina, Quirino Principe, Cecilia Seghizzi, Sergio Tavano, Paolo Maurensig, Bruna Muzzolini Tomasini, Alessandro Marangoni, Gianni Bisiach, Edy Reja, brigada Pozzuolo, Fabio Beltram, Carlo Rubbia, Alessandro Arbo, Leopoldo Terraneo, Cristian Tomasetti in – lani – zdravnica Roberta Chersevani.

Člani komisije, ki podeljuje nagrado, so si bili enotni: letošnjo glavno nagrado si zasluži Oleotto, posebni priznanji pa so dodelili goriškemu združenju alpincev in župniku Sergiu Ambrosiju. Nagrajevanje bo zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa potekalo 17. marca v beli dvorani mestne hiše za zaprtimi vrati. Slovesnost se bo začela opoldne in jo bodo neposredno predvajali na spletni strani goriške občine.