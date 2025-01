Med begom iz centra CPR v Gradišču se je huje poškodoval 20-letnik

V centru za repatriacijo migrantov CPR iz Gradišča se je ponoči huje poškodoval 20-letni državljan Tunizije. Reševalci so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v hudem zdravstvenem stanju. Med poskusom bega je okrog polnoči padel s strehe z višine okrog štirih metrov.

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so ga na kraju stabilizirali, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico. Na pomoč so poklicali tudi reševalni helikopter, ki pa ni mogel leteti zaradi megle.

Zdravniki so ugotovili, da je 20-letnik utrpel hude zlome na obeh nogah, z nadaljnjimi preiskavami pa bodo preverjali tudi morebitne morebitne poškodbe hrbtnega mozga. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.