Med borovci zmagali Kunstosi

Med borovci v Števerjanu se je v nedeljo zbralo celo morje navijačev, glasbenikov v nošah in ljubiteljev narodnozabavne glasbe. Kljub slabim vremenskim napovedim je letošnja 53. izvedba Festivala narodnozabavne glasbe Števerjan 2025 privabila zelo lepo število obiskovalcev. Na koncu je tudi vreme dopustilo, da se je vseh dvanajst ansamblov, ki so se prijavili na letošnjo edicijo, predstavilo dvema strokovnima komisijama in publiki na odru med borovci. Najbolj je žirijo prepričal ansambel Kunstosi iz Dornave, ki je prvič v javnosti zaigrali izvirno skladbo Slovenija prekrasna, ki je bila tudi dobitnica nagrade za najboljšo melodijo. Drugo mesto si je prisvojil ansambel Hlapci iz Stranic, na tretjo stopničko pa so se povzpeli člani ansambla Škof iz Horjula.

Na edini festival narodnozabavne glasbe v Italiji se je letos prijavilo kar dvanajst ansamblov iz cele Slovenije. To so bili ansambli: Lozn Bodn, Kunstosi, Zaplet, Nagajivi tris, Wow, Marka Krašne, Dveh dolin, Vrabci, Maxi, Blisk, Škof in Hlapci. S sabo so pripeljali veliko število navijačev. Njihov prihod na prizorišče pa je nemalo otežkočila tudi kolesarska dirka, ki je bila napovedana zadnji trenutek in je zaobjela celotno vas.

Glasbene skupine so nastopile z dvema skladbama - eno iz zakladnice narodnozabavne glasbe in eno povsem izvirno. Komisijo za glasbo so sestavljali Marijana Mlinar, Hanzi Kežar, Andrej Plesničar, Nikolaj Pintar (kot predstavnik društva Sedej), Jani Rednak, Mike Orešar, Igor Podpečan. Besedila izvirnih skladb pa je ocenila komisija za besedilo, ki so jo letos sestavljale Costanza Frandolic, Marija Kostnapfel in Martina Valentincic (kot predstavnica društva Sedej). Obema komisijama je predsedoval predsednik SKPD Frančišek B. Sedej Matija Corsi.

Absolutni zmagovalci so bili v Števerjanu letos člani ansambla Kunstosi. Nastopili so z izvirno pesmijo Slovenija prekrasna, katere melodijo je napisal Jan Zver, besedilo pa Domen Baša. S slednjo so si tudi prislužili nagrado za najboljšo melodijo. Obenem pa so domov ponesli še priznanje za najboljšega debitanta. Drugo nagrado je osvojil ansambel Hlapci, ki je publiko očaral z igranjem na citre. Ansambel Škof je publiki ponudil izvirno skladbo Moj ljubček in prejel tretjo nagrado. Najboljše besedilo je bilo po mnenju komisije tisto pesmi Ne rabiva mnogo. Sestavil ga je Igor Pirkovič, izvedel pa ansambel Lozn Bodn iz Loškega Potoka.

Tudi občinstvo je izglasovalo svojega zmagovalca, in sicer ansambel Vrabci iz Mislinje. »Naslednja izvirna skladba ni le glasba. Je pismo. Je hrepenenje. Je ljubezen otroka, ki je prezgodaj moral razumeti, kaj pomeni – pogrešati,«sta njihovo izvirno pesem z naslovom Tam za mavrico napovedala Stefania Beretta in Primož Forte, ki sta povezovala tekmovanje. Prvič sta v paru nastopila lansko leto, letos pa sta publiko spet nasmejala z igrami besed in kontrastom med knjižnim jezikom in domačo govorico.