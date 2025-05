Med Girom bo promet popolnoma zastal

V Gorici in Novi Gorici so v pričakovanju na Giro okrasili z rožnato barvo izložbe številnih trgovin. V soboto, 24. maja, ob 14.30 bo na Trgu Evrope/Transalpina nastop konjeniške brigade Pozzuolo del Friuli, že ob 13.30 bodo zaplesali člani folklornih skupin Santa Gorizia in Danzerini di Lucinico. Kot znano bodo kolesarji pridrveli v Gorico iz Števerjana in zatem bodo med 16.28 in 17.14 opravili dva čezmejna mestna kroga po goriškem in novogoriškem mestnem središču.

V ulicah, po katerih bo speljana dirka, bo prepoved parkiranja stopila v veljavo v soboto, 24. maja, ob 8. uri. Z avtovlečno službo bodo odpeljali vse avtomobile, ki jih lastniki ne bodo premaknili s trase, kjer bo ob 14. uri začela veljati popolna prepoved prometa. Pred kolesarji bodo po progi zapeljali udeleženci promocijske kolesarske dirke Giro-E, ki se bo začel v Krminu ob 13. uri.

V ulicah Caprin, Ciconi, Luzzatto, Foscolo in Catterini, ki se nahajajo v bližini cilja na Trgu Evrope/Transalpina, bo prepoved parkiranja stopila v veljavo že jutri ob 14. uri, ob 19. uri pa jih bodo zaprli za promet. V Ulici Kugy bo prepoved parkiranja stopila v veljavo jutri ob 18. uri.

V deželnem avditoriju v Ulici Roma bo v soboto, 24. maja, tako imenovani QuartierTappa, zaradi česar bo prepoved parkiranja veljala v celi Ulici Roma ter tudi v Ulici Rotta in na Travniku. Jutri ob 18. uri bo prepoved parkiranja stopila v veljavo tudi na parkirišču pri Rdeči hiši, ki bo namenjeno vozilom in avtodomom sodelujočih ekip. V soboto, 24. maja, bo od 12. ure dalje promet omejen v ulicah Coronini, Ospitale, Rabatta, Colobini, Blaserna in Colle ter na Drevoredu 20. septembra. Skratka, med prehodom dirke bo večji del mestnega središča in severnega dela mesta zaprt za promet; premikanje z avtomobili bo v bistvu nemogoče. Ulice bodo postopoma ponovno odprli za promet po zaključku dirke. Promet bo med dirko in pred njo popolnoma zastal tudi v Novi Gorici.