Med hišno preiskavo naleteli tudi na strelno orožje in naboje

Novogoriški kriminalisti so v četrtek opravili hišno preiskavo pri 43-letnem moškem. Pri njem so našli in zasegli več različnih snovi v steklenih kozarcih in pvc vrečkah, dvanajst zavitkov z neznano belo snovjo, več rastlin konoplje, elektronsko tehtnico za natančno merjenje in 930 evrov gotovine.

Za zasežene snovi obstaja sum, da gre za prepovedane droge. Zasegli so tudi avtomatsko strelno orožje, šest nabojnikov in 327 nabojev. Med preiskavo so odkrili tudi laboratorij za gojenje konoplje. Zasežene snovi in rastline so bile poslane v nadaljnjo analizo.

Kriminalisti bodo 43-letnika ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.