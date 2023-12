Med izkopnimi deli našli staro eksplozivno sredstvo

V Tržiču so danes zjutraj na območju za odlaganje usedlin pri izkopu vplovnega kanala ob nasipu na robu zaščitenega območja SIC našli staro eksplozivno sredstvo. Vest je obelodanil pristojni za okolje v deželni vladi Fabio Scoccimarro. Projektil so odkrili delavci podjetja, ki opravlja izkopna dela, pri čemer so pristojni odločili, da jih nemudoma ustavijo. Območje so zavarovali in o najdbi obvestili karabinjerje. Po potrebnih preverjanjih bodo varnostni organi v sodelovanju z vojaškimi oblastmi staro ubojno sredstvo razstrelili, je povedal Scoccimarro. Dežela pa je že odredila nadaljnjo preiskavo območja, da bi izključili prisotnost morebitnih drugih starih eksplozivnih sredstev, pri čemer bodo lahko dela ponovno stekla šele ob zaključku vseh potrebnih operacij.