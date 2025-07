Med Ločnikom, Oslavjem in Gorico spet zapore zaradi dirk

Jutri in v nedeljo bodo Goriško spet obiskali številni kolesarji, in sicer v sklopu državnega prvenstva za mladince in začetnike. Prometne zapore bodo veljale med 9. in 17. uro na pokrajinski cesti št. 17 (spust po Oslavju) ter v ulicah Bella Veduta, Ponte del Torrione, Vallone dell’Acqua, Brigata Cuneo, 4 novembre, Grappate, Sottomonte, Chiese Antiche, Tasso, Collio in Gradisciutta. Dirk v sklopu dvodnevnega prvenstva bo več, med posameznimi dirkami bodo promet sprostili. Jutri bodo potekale tri ženske dirke, in sicer med 9. in 10. uro, med 11. in 12.30 ter med 15. in 17.30. V nedeljo pa bodo na vrsti tri moške dirke, prav tako med 9. in 10. uro, med 11. in 12.30 ter med 15. in 17.30. Start bo v Ulici Grappate (med Podgoro, Madonino in Ločnikom), cilj pa v bližini športne dvorane Bigot. Od jutri ob 8. uri jutri do nedeljo ob 20. uri bo prepovedano parkirati na celotnem parkirišču pred in za športno dvorano Bigot ter na celotnem območju okoli drsališča v Ulici Madonnina del Fante.