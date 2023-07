Med obrezovanjem padel z drevesa

V doberdobski občini se je danes zjutraj okrog 8.30 zgodila nesreča pri delu. 48-letni domačin, poklicni vrtnar, je iz še nepojasnjenih razlogov med obrezovanjem breze na zasebnem dvorišču na Poti v Dol padel z višine treh metrov in se poškodoval. Na prizorišče nesreče sta prihitela reševalno vozilo iz Tržiča in reševalni helikopter. Moškemu so najnujnejšo oskrbo ponudili na kraju dogodka, nakar so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Katinaro. Na zdravljenje so ga sprejeli z rumeno triažno kodo; po prvih informacijah naj ne bi bil huje oškodovan.