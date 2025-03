Na začetku Korza Italije, kjer je začasno postajališče avtobusov, je danes popoldne (14. marca) prišlo do prepira med več mladostniki, po pričevanju nekaterih očividcev naj bi šlo za mlade tujega rodu. Eden izmed njih naj bi z nožem lažje ranil vrstnika. Na kraj so prihiteli lokalni policisti in karabinjerji, ki so pomirili strasti; kmalu zatem naj bi na enem izmed avtobusov našli nož, za katerega še preverjajo, ali je tisti, s katerim je mladenič zabodel sovrstnika.