»Trajnost in skrb za prihodnost sta naša skupna odgovornost«

Zadružna kraška banka Trst Gorica tudi letos sodeluje v državni kampanji M’illumino di Meno, ki jo organizira radijska oddaja Caterpillar na Rai Radio 2 ob 16. februarju, dnevu varčevanja z energijo in trajnostnega načina življenja. V ta namen banka od 16. do 20. februarja ugaša vse luči in svetlobne napise v svojih poslovalnicah. Kot so zapisali pri ZKB Trst Gorica, gre sicer za simbolno, a vendar pomenljivo gesto, ki se umešča v širši okvir okoljske odgovornosti in trajnostne naravnanosti bančnega zavoda.

Pobuda spodbuja državljane, ustanove in podjetja k razmisleku o odgovorni rabi energije in naravnih virov ter opozarja, da lahko že majhna vsakodnevna dejanja pomembno prispevajo k varovanju okolja. »Verjamemo, da je trajnost in skrb za prihodnost naša skupna odgovornost,« je v izjavil poudaril Adriano Kovačič, predsednik ZKB Trst Gorica. »Kot zadruga, ki je trdno vpeta v lokalno okolje, čutimo dolžnost, da spodbujamo odgovorno ravnanje in prispevamo k širjenju okoljske ozaveščenosti v skupnosti, v kateri delujemo,« je še dodal.

Bančni zavod je letos podprl tudi dve pobudi pod skupnim imenom M’illumino di scienza (Osvetljujemo znanost), katerih cilj je izpostaviti ključno vlogo znanstvenic in znanstvenikov pri oblikovanju odgovornejših razvojnih modelov. Z Muzejem burje bodo tako organizirali delavnico za osnovnošolce ter dogodek za zaposlene banke in njihove otroke. Udeleženci bodo izdelali vetrnice iz recikliranih materialov ter obiskali muzej na Opčinah.