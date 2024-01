Med tekmo tatovi na delu v slačilnici v Sovodnjah

Veselje po zmagi je trajalo zelo malo. Komaj so se igralci tržaške Alture vrnili v slačilnico, so takoj opazili, da so bili med tekmo na delu tatovi. Izpraznili so jim denarnice, poleg tega so jim pobrali še dve jopi, dve uri in dva para čevljev. Svoj plen so verjetno stlačili v torbo enega izmed igralcev gostujoče ekipe in nato izginili neznano kam.

Do neprijetnega dogodka je prišlo v sredo v sovodenjski občinski telovadnici, kjer je bila na sporedu tekma 13. kola odbojkarskega prvenstva moške C-lige med domačo Sočo in Alturo iz Trsta. Dvoboj se je začel ob 20. uri in je trajal približno dve uri. Po dopadljivi tekmi, na kateri se je zbralo kar nekaj gledalcev, so Tržačani zmagali z rezultatom 3-1.

»Takoj po tekmi so nas Tržačani obvestili, da so bili žrtve tatvine. Skupaj z njimi smo si ogledali slačilnico, vendar nikjer ni bilo opaziti znakov vloma, niti na vratih, ki vodijo na parkirišče pod telovadnico,« pojasnjuje Ivo Cotič, ki je pri športnem združenju Soča odgovoren za moški sektor. Po njegovih besedah je bila slačilnica tržaške ekipe med tekmo zaklenjena, ključ so Tržačani imeli s seboj v telovadnici. Poleg tega so se razni igralci obeh ekip med tekmo nekajkrat odpravili po vodo v spodnje prostore telovadnice, vendar niso nikogar opazili. Društveni odborniki so si ogledali tudi slačilnico domače ekipe, v kateri je bilo vse na svojem mestu; vanjo očitno ni nihče vlomil.

Dogodek bodo prijavili

Dogodek je tržaške igralce in odbornike zelo prizadel. Antonello Taliento, spremljevalec tržaške Alture, je včeraj dopoldne napovedal, da bodo včeraj popoldne oz. danes zjutraj vložili ovadbo.

»Tatovi so izpraznili vse denarnice, ki so bile spravljene po torbah oz. po žepih jop. Iz denarnic so vzeli samo denar, ostalo - osebne dokumente, kreditne in bančne kartice - so pustili v slačilnici. Poleg denarja so pobrali še dve jopi, ki sta vredni precej denarja, dve uri in dva para čevljev - ene športne copate Nike AirMax in ene visoke čevlje. Ves plen so po vsej verjetnosti stlačili v športno torbo enega izmed naših igralcev, opremljeno z društvenim logotipom, ki so jo ravno tako pobrali,« pravi Taliento in opozarja, da so bili tatovi pri svojem delu zelo »skrbni«.

»Iz žepa ene izmed jop, ki so jih pobrali, so vzeli ključe in jih pustili v slačilnici. Poleg tega so iz športne torbe, ki so jo ukradli, vzeli in pustili v slačilnici knjigo fizike, ki jo je naš igralec nosil s sabo, da bi nekaj ponovil,« pravi Taliento in pojasnjuje, da so takoj po odkritju kraje poklicali varnostne organe. »Skupaj z igralci in odborniki domače ekipe smo po tekmi nekaj časa čakali na prihod varnostnih sil, ki jih naposled ni bilo na spregled, saj so bile vse razpoložljive patrulje zasedene na drugih intervencijah,« pravi Taliento in potrjuje, da je bila slačilnica med tekmo vseskozi zaklenjena, ključ pa so imeli v telovadnici. Med tekmo so tržaški odbojkarji nekajkrat obiskali slačilnico, tako da bodo z njimi še enkrat preverili, ali so bila vrata za kratek čas morebiti odklenjena. Taliento sicer tudi sam potrjuje, da ni bilo nikjer opaziti znakov vlomilskega orodja. Vrata so bila cela, tudi na oknih ni bilo opaziti ničesar posebnega.

Igralci Alture še nikoli niso doživeli podobnih dogodkov, ki so resnici na ljubo zelo redki. »Nekje pri Pordenonu so v letošnji sezoni kradli na tekmi D-lige, za druge primere ne vem,« pravi Taliento in opozarja, da so že večkrat igrali tudi v Sovodnjah. Odnosi s Sočo so po njegovih besedah odlični. »Z Ivom Cotičem in sploh z igralci Soče se poznamo že leta. Po tekmi so nam bili takoj pripravljeni pomagati, skupaj z nami so tudi čakali na prihod varnostnih organov,« pravi Taliento.