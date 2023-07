Med žrtvami mobinga ženske in petdesetletniki

Med žrtvami mobinga je vse več žensk in petdesetletnikov. »Iz analiz podatkov o prosilcih za pomoč ugotavljamo, da ima na delovnem mestu težave vse več ljudi, ki se bliža upokojitvi. Zanje je stiska še toliko večja, saj bi bila zanje izguba delovnega mesta prava katastrofa. Odpovedati bi se morali stalnemu delovnemu razmerju in v bistvu začeti z začetka, kar je seveda vse prej kot enostavno,« pojasnjuje odvetnica Teresa Denetta, sicer koordinatorka brezplačne službe za žrtve mobinga, ki ima z včerajšnjim dnem nov sedež.

Doslej je služba delovala v centru Lenassi, vendar se je izkazalo, da tamkajšnji prostori niso najbolj ustrezni. Potrebovali so pisarno z diskretnejšim vhodom, ki bi zagotavljal popolno anonimnost obiskovalcev. Primerne prostore so naposled dobili v nekdanjem sedežu rajonskega sveta za mestno središče v Barzellinijevi ulici, kjer je bilo prvotno stanovanje občinskega tajnika. Včeraj so nove prostore uradno predali namenu ob navzočnosti občinske svetnice Marilene Bernobich in župana Rodolfa Ziberna, ki je poudaril, da je dobro počutje na delovnem mestu bistvenega pomena za vsakega izmed nas in da je treba zaradi tega nameniti posebno pozornost stiski žrtvam mobinga.

Pisarno odprli leta 2018

Odvetnica Teresa Denetta je pojasnila, da so pisarno službe za pomoč žrtvam mobinga v Gorici odprli leta 2018. Z leti so se povezali s sindikati, z družinskimi zdravniki in tudi s centrom za duševno zdravje, saj so imeli nekatere žrtve mobinga tako velike težave, da so že razmišljali celo o samomoru.

»Obisk naše pisarne je popolnoma brezplačen, vendar mnogi je še vedno ne poznajo. Komaj mediji poročajo o njenem delovanju, se število obiskovalcev takoj poveča,« je poudarila odvetnica in pojasnila, da so v prvih šestih mesecih letošnjega leta obravnavali 49 oseb (34 žensk in 15 moških), medtem ko se jih je lani v celem letu zbralo osemdeset.

V prvem letošnjem polletju je naraslo število žensk, in sicer s 59 na 69 odstotkov. »Veliko večino, kar 88 odstotkov, predstavljajo čisto novi primeri, kar dokazuje, da je žrtev mobinga vse več. Samo dvanajst odstotkov je bilo starih primerov, katerih obravnava se lani ni zaključila in se je zavlekla v letošnje leto,« je razložila Teresa Denetta.

Srednja starost se viša

Vslužbi za pomoč so opazili, da se je v zadnjih letih zvišala srednja starost žrtev. 43 odstotkov žrtev predstavljajo osebe, ki se bližajo upokojitvi. »Veča se tudi število žrtev, ki delajo s pogodbami za določen čas. Vpreteklosti so običajno zaposleni s tovrstnimi pogodbami stisnili zobe, medtem ko danes zaprosijo za pomoč,« je povedala odvetnica in opozorila, da je večina žrtev (74 odstotkov) zaposlena v zasebnem