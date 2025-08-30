Mejo je rušila tudi ljubezen do motorjev

V Novi Gorici in Gorici se bodo jutri spomnili obdobja po drugi svetovni vojni, ko je k rušenju meje med Italijo in takratno Jugoslavijo prispevala tudi ljubezen do motorjev. Celodnevna prireditev se bo pričela dopoldne v Novi Gorici, kjer bodo s shodom starodobnih motorjev obeležili 75-letnico prve motociklistične dirke, ki so jo organizirali po ulicah takrat še nastajajočega mesta.

Italijane lepo sprejemali

Popoldne se bodo ljubitelji motorjev iz Slovenije in Italije skupaj odpravili v goriško grajsko naselje, kjer bodo prikazali nekaj motorjev in prisluhnili nekdanjim italijanskim in slovenskim pilotom, ki so se udeleževali dirk po Novi Gorici in drugih krajih po nekdanji Jugoslaviji.

»Ko so v povojnih letih začeli organizirati prve motociklistične dirke po nekdanji Jugoslaviji, je pri Rdeči služboval poveljnik graničarjev, ki je bil velik motociklistični navdušenec. Zaradi tega je brez posebnih kontrol spuščal čez mejo italijanske motociklistične ekipe, ki so se udeleževale najrazličnejših dirk. Takrat so jih prirejali kar po mestnih ulicah, ne samo v Novi Gorici, temveč tudi v Murski Soboti, Kamniku in številnih drugih krajih,« pravi Stefano Zuban, predsednik organizacijskega odbora dogodka za italijansko stran.

Po njegovih besedah so bili italijanski piloti zelo lepo sprejeti na vseh dirkah v nekdanjih Jugoslaviji. »Veljali so za zvezde. Skupaj z drugimi tekmovalci so na dirke priklicali množice gledalcev,« še poudarja.