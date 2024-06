Mesto je za en dan postalo raj za otroke

V Deželi prijateljev, ki združuje Festival za ljubitelje živali in Robin HUD festival, se je v nedeljo ves dan, kljub manjši plohi, drenjalo obiskovalcev vseh generacij, ki so v Novo Gorico prišli od vsepovsod. »Vesela sem, da se je letos pri sodelovanju aktivno udeležilo še več okoliških šol in vrtcev. Že mesece pred dogodkom smo k sodelovanju povabili šole in vrtce z obeh strani meje. Pozitivno so se odzvale mentorice osnovne šole Josipa Abrama iz Pevme, vrtec Pikapolonica iz Pevme, pa tudi iz vrtca Nova Gorica, osnovnih šol Kozara in Milojke Štrukelj. Otroci so porisali kamenčke in si jih lahko v spremstvu staršev izmenjali na dogodku, štafeto prijateljstva pa smo predli OŠ Kozara iz Nove Gorice,« je povedala vodja festivala Anja Ščuka.

»Zanimanje za dogodek je vsako leto večje. Za polno smeha in dobre volje je poskrbela delavnica in tekma v hobbyhorsingu – športni disciplini 21. stoletja. Njene korenine segajo na Finsko in hitro prodirajo v vse države sveta. Ravno naš festival je bil prizorišče prve velike prijateljske tekme v omenjeni disciplini, ki vključuje jezdenje palice z glavo konjiča. Mladi tekmovalci, ki so prišli z vseh koncev Slovenije, celo iz Maribora, so pokazali res veliko znanja in osupnili vse nastopajoče,« je še dodala.

Rdeča nit raja za ljubitelje živali je že vsa leta odgovorno skrbništvo živali, s čimer organizatorji ozaveščajo in krepijo zavest o pomenu pravilnega odnosa do živali, predvsem pa informirajo o čudovitem živalskem svetu.

Tisoč zemljevidov v prvi uri

»Najmlajši se na festivalu igrajo lov na zaklad. Že v prvi uri festivala je zmanjkalo tisoč zemljevidov,« je še ilustrirala vodja, ki pravi, da se je tudi letos v središče mesta skupno zgrnilo preko 20.000 ljudi vseh starosti od blizu in daleč. Številni otroci so na dogodku premagali strah pred živalmi, izvedeli marsikatero zanimivost iz živalskega sveta in pobliže spoznali pasje discipline, kot so agility, hoopers, dog dancing, frizbi ... Poleg tega so lahko spoznavali različne pasme psov in mačk, želve, kače, plazilce, ptiče, papige, glodavce ter terapevtske pse in službene pse in konje. S starodobnim minibusom se je na dogodek ob spremljavi gasilskih siren pripeljala tudi petletna Karolina Lavrič, ki trpi za redko smrtonosno boleznijo cockaynov sindrom tipa B. Bolezen, za katero trenutno ni nobenega zdravila ali zdravljenja, povzroča zelo težko zdravstveno stanje, ki spominja na prehitro staranje. V Društvu Viljem Julijan so za zanjo nedavno organizirali novo zbiralno akcijo Dobrodelna turneja za Karolino po Sloveniji – rešimo ji življenje, s katero zbirajo še zadnja sredstva za razvoj genskega zdravljenja.

V borovem gozdičku so otroci na Robin HUD festivalu odkrivali številne pravljične dežele, brezskrbno rajali, risali ter plesali ob zvokih skupine Zvita feltna, pevke Tanje Žagar ter šolskih zborov in pevcev solistov. »Tokratni dogodek je vključen v leto brezmejnosti Mestne občine Nova Gorica, kar nas izredno veseli. V luči prihajajoče Evropske prestolnice kulture smo na enem mestu združili mlade in njihove starše iz Gorice in Nove Gorice, ki so spletli prijateljske vezi. Otroci vrtcev in šol z obeh strani državne meje so si izmenjali kamenčke prijateljstva, štafeto prijateljstva pa za eno leto predali OŠ Kozara, ki letos obeležuje 30 let začetka organizirane pomoči za učence s posebnimi potrebami na šolah z rednim programom na Goriškem,« je sklenila urednica Radia Robin Martina Arčon.