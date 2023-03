Migranta želela mejo z Italijo prečkati s taksijem

Policisti so v torek popoldne v bližini državne meje z Italijo v Vrtojbi ustavili in kontrolirali 45-letnega voznika taksija, ki je prevažal dva sopotnika. Kot so ugotovili policisti, sta 19- in 34-letni državljan Pakistana v Slovenijo prišla nezakonito in želela pot nadaljevati proti zahodu. Taksista so pridržali, tujca pa namestili v azilni dom.

V postopku so policisti ugotovili, da sta tujca pred dnevi nezakonito vstopila v Slovenijo iz sosednje Hrvaške, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Tujca sta med postopkom izrazila namero, da v Sloveniji zaprosita za mednarodno zaščito, zato so ju kasneje namestili v azilni dom v Ljubljani.

45-letni voznik taksija, sicer slovenski državljan z območja Policijske uprave Ljubljana, je migranta prevažal iz osrednje Slovenije proti italijanski meji. Zato so mu novogoriški kriminalisti skladno z določili zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost in ga pridržali.

V četrtek popoldne so taksista zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države pripeljali pred dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Po zaslišanju so ga izpustili na prostost.