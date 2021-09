Miklavič bo predlagal ustanovitev mešane skupine za EPK

Jutri prihaja na delovni obisk v severnoprimorsko regijo slovenska vlada. Župani trinajstih občin v regiji bodo z vladno ekipo pod vodstvom premierja Janeza Janše govorili o gospodarstvu, turizmu, infrastrukturi in ohranjanju kulturne in naravne dediščine. Vladna ekipa se je sicer nazadnje v teh krajih mudila leta 2017. Obiski ministrov bodo obenem tudi priložnost za izvedbo konkretnih pogovorov in podpise sporazumov. Program obiska se začenja v Tolminu z delovnim posvetom, ministri posameznih resorjev in predsednik vlade pa se bodo nato posamezno udeleževali pogovorov in srečanj po občinah.

V novogoriški mestni občini se bo mudil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek. Ogledal si bo Kamp Park Lijak in se seznanil s turistično ponudbo v regiji. Minister za obrambo Matej Tonin bo obiskal javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost, minister za zunanje zadeve, Anže Logar bo imel delovno kosilo z novogoriškim županom Klemnom Miklavičem. Ta bo med drugim predlagal oblikovanje posebne delovne skupine, sestavljene iz članov Republike Italije in Republike Slovenije, ki bi se ukvarjala s strateškimi cilji Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025. Govor pa bo tudi o posebni ekonomski coni.

V novogoriško mestno občino prihaja tudi minister za notranje zadeve, Aleš Hojs, ki si bo med drugim ogledal tudi prizorišče utopitev v Solkanu, Policijsko postajo za izravnalne ukrepe v Rožni Dolini, na novogoriški policijski upravi pa se bo udeležil sestanka.

Minister za finance, Andrej Šircelj bo v Novi Gorici obiskal Finančni urad, minister za pravosodje Marjan Dikaučič pa okrožno državno tožilstvo, okrožno sodišče, GZS – Severnoprimorsko gospodarsko zbornico ter novogoriški oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper.Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj se bo v Novi Gorici mudil na obisku v Centru za socialno delo, minister za zdravje Janez Poklukar bo obiskal Zavod za invalidno mladino v Stari Gori, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se bo udeležil srečanja s predstavniki Konzorcija vipavskih vinarjev in Regijske razvojne agencije. Minister Mark Boris Andrijanič iz Službe vlade za digitalno preobrazbo pa bo obiskal solkanski podjetji Instrumentation Technologies in Qubino Z-Wave Smart Home.Novogoriški župan bo imel delovno srečanje še z ministrom za javno upravo, Boštjanom Koritnikom, slednji se bo v Novi Gorici udeležil tudi srečanja s predstavniki nevladnih organizacij. Z županom se bosta sestala še ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Simona Kustec in minister za kulturo Vasko Simoniti. Pozno popoldan pa se bo župan srečal še s premierjem Janezom Janšo, nato pa se bo celotna vladna ekipa v večernih urah udeležila javne tribune z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji. Dogodek bo potekal v novogoriškem Slovenskem narodnem gledališču. Z javno tribuno se bo obisk vlade na Goriškem tudi sklenil.